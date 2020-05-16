快訊／童振源接僑委會委員長　李應元可望接任駐泰大使





▲前環保署長李應元。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵、蔣婕妤／綜合報導

520內閣改組在即，僑委會委員長吳新興准辭，遺缺由現任駐泰國大使童振源接任；至於未來駐泰大使將由誰來擔任？知情人士透露，由前環保署長李應元接任的可能性相當高。

童振源16日發表一封公開信，證實自己獲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌任命，將接任僑務委員會委員長一職，全力以赴擴大服務全球僑胞，將於6月初搭乘第一班班機回台灣。

面對童振源接僑務委員會委員長，那未來誰要接駐泰大使？有知情人士透露，由李應元來接的可能性很高。

過去外界認為，環保署沒處理好老車議題，是造成民進黨在2018年九合一大選中失利原因之一，使當時任職環保署長的李應元請辭下台。當時李應元被問到會不會覺得委屈？他毫不猶豫地回答「我很快樂」，還反問現場媒體「不覺得我氣色非常好嗎？」

【520新內閣一覽】

行政院長 蘇貞昌，留任

內政部長 徐國勇，留任

外交部長 吳釗燮，留任

財政部長 蘇建榮，留任

教育部長 潘文忠，留任

經濟部長 沈榮津，留任

交通部長 林佳龍，留任

衛福部長 陳時中，留任

勞動部長 許銘春，留任

環保署長 張子敬，留任

國防部長 嚴德發，留任

法務部長 蔡清祥，留任

農委會主委 陳吉仲，留任

原能會主委 謝曉星，留任

陸委會主委 陳明通，留任

退輔會主委 馮世寬，留任

海委會主委 李仲威，留任

原民會主委 夷將．拔路兒，留任

人事行政總處人事長 施能傑，留任

政務委員兼任工程會主委 吳澤成，留任

文化部長 鄭麗君不續任，由李永得接任

科技部長 陳良基不續任，由吳政忠接任

國發會主委 陳美伶不續任，由龔明鑫接任

金管會主委 顧立雄不續任，由黃天牧接任

客委會主委 李永得不續任，由楊長鎮接任

僑委會委員長 吳新興不續任，由童振源接任