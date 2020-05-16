1架43億！美軍F-22戰鬥機驚傳墜毀　戰力全球最強...庫存僅剩183架

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實習記者周依儒／綜合報導

美國佛羅里達州一架F-22猛禽戰鬥機，15日進行例行訓練時不幸墜毀，所幸飛行員透過駕駛艙的彈射椅安全逃生，也沒有造成任何傷亡，目前飛行員也已送往附近的埃格林空軍基地（Eglin Air Force Base）接受檢查。而目前飛機失事的原因也正調查中。

▲美國空軍F-22戰鬥機。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN報導，這起墜機事故發生在埃格林空軍基地東北方12公里的訓練場上。美國空軍並未透露這名飛行員的姓名，僅表示他目前已被送往醫院觀察和評估，目前情況穩定，同時也強調這起事故並未造成任何人員傷亡或財產損失。不過根據《富比士》報導，這架F-22應該是來自第43戰機中隊。

F-22擁有超強的匿蹤性能，且極為靈敏、精確度極高，再加上態勢感知能力組合了其空對空和空對地作戰能力，因此被全球公認為是世界上最先進的戰鬥機。不過一架F-22的生產成本就高達1.43億美元（近43億台幣），因此美軍早於2011年就停止生產，改以生產F-35聯合打擊戰鬥機。

▲美軍的F-22數量有限。（圖／路透社）



2018年的麥可颶風（Hurricane Michael）摧毀了數架美軍放置在丁道爾空軍基地（Tyndall Air Force Base）的F-22戰機，從此之後美軍就將F-22轉移到埃格林空軍基地訓練。不過由於軍方庫存有限，因此此次墜機事故也將對庫存量造成重大影響。根據美空軍的資料顯示，目前軍方庫存僅剩183架F-22戰鬥機。