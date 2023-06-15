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前美副國安顧問見蔡英文「嚇阻遠比戰爭有用」　分享關鍵阻敵公式

▲▼總統蔡英文15日接見「美國智庫『保衛民主基金會』（FDD）軍事安全專家交流團」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文15日接見「美國智庫『保衛民主基金會』（FDD）軍事安全專家交流團」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日接見「美國智庫『保衛民主基金會』（FDD）軍事安全專家交流團」。「保衛民主基金會」中國計畫主席、前美國副國安顧問博明（Matt Pottinger）表示，烏克蘭為台灣提供了一個重要的啟示，就是嚇阻遠比戰爭更有用；他也分享一個公式「能力乘以決心」，能力是包括可負擔、用於不對稱作戰的導彈，進行務實的訓練，擬定聰明的戰術，而決心是勇氣、信心和戰鬥意志的結合。

博明以中文致詞時表示，首先感謝蔡英文今天與他們會面，以及台灣政府與人民這週的款待，訪團中不少同事是第一次來到台灣，過去幾天，他們對於台灣這座寶島的美麗風光、可口食物，以及熱情和善良的人民，一直讚不絕口。

博明說，訪團成員來自美國和以色列的退伍軍人及國安人員，此次來訪主要希望與台灣政府官員、軍官及民眾分享交流，以謙卑的精神向台灣學習，並盡可能提供幫助。

他說，此行與大家進行詳細討論，分析民主國家可以從侵略者最近在中東和歐洲發動的戰爭中，記取哪些教訓，「戰爭的教訓是用鮮血書寫而成，因此自由社會的公民有義務認真研究這些教訓。烏克蘭為台灣提供了一個重要的啟示，就是嚇阻遠比戰爭更有用」。

博明表示，如何才能保持有效的嚇阻，並維持台灣的和平與繁榮，他希望與大家分享一個公式，就是「能力乘以決心」，能力是包括可負擔、用於不對稱作戰的導彈，進行務實的訓練，擬定聰明的戰術，「簡而言之，就是一大堆低成本的機動、分散、精準、致命的小型武器」。

博明進一步說明，決心是指勇氣、信心和戰鬥意志的結合，烏克蘭士兵及公民每天都在戰場上展現這些品質。如何在和平時期展示決心，以色列可以提供一些啟發。以色列人口不到台灣的一半，也沒有台灣的海洋和山脈做為天然屏障；然而，過去50年來，以色列贏得每一場戰爭，阻止了敵人的入侵，儘管面對的是伊朗這樣數量上佔優勢，並擁有先進技術。

博明說，根據此行所瞭解的情況，即使面對中共的軍事威脅，他們相信台灣在其他民主國家的堅定支援下，正在凝聚維護和平與安全的力量。他認為，文化是能夠調和其他因素、產生向心力並建構長期嚇阻能力的催化劑，在此方面以色列也提供一些借鏡，在以色列，青年不分男女都必須服義務兵役，其預備役人員接受頻繁和務實的訓練，並保持強大的民防能力。

他表示，服兵役在以色列社會是一件受到高度尊敬的事，需透過激烈競爭才能進入最菁英的單位服役，就像美國人競爭進入常春藤盟校一樣，在服兵役的過程中，士兵們獲得領導能力和專業技術的提升，進而推動以色列的經濟，也讓科技產業更加繁榮。

博明表示，他要代表訪團及保衛民主基金會，讚賞台灣政府在蔡英文領導下採取積極的政策作為，透過將義務役役期恢復至一年等政策，重振國民服役的文化。他認為，台灣正在邁出關鍵的一步，建構一個更具有嚇阻力的文化及社會生態體系，確保台灣始終是自由民主社會前線的守護者。

▼總統蔡英文15日接見「美國智庫『保衛民主基金會』（FDD）軍事安全專家交流團」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文15日接見「美國智庫『保衛民主基金會』（FDD）軍事安全專家交流團」。（圖／總統府提供）

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