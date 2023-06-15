推打詐1.5！通過「打詐五法」　蔡英文：掃除詐團有賴警察努力

▲總統蔡英文15日出席「112年警察節慶祝大會」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文15日出席「112年警察節慶祝大會」時指出，政府跨部會推動的「打詐1.5」，以及立法院剛修正通過的「打詐五法」，從上游減少受害者，下游則掃除詐騙集團，打詐能夠落實、執行，不讓詐騙來危害國人，也有賴警察同仁的努力。

蔡英文表示，今天是6月15日「警察節」，是一個屬於警察同仁的日子；然而不管是什麼節日，總是堅守崗位，24小時待命，守護社會的安全。她提到，今天現場還有28位模範警察、10位資深績優人員警察獎章代表，要恭喜得獎的同仁，在警政工作上表現卓越。

蔡英文說，過去三年多，對社會而言，最重要的事情之一，就是防疫，在防疫工作中，也有警察同仁們辛勞的身影。她表示，警察的日常工作非常龐雜，為了給國人一個安穩的生活，警察同仁在打詐、掃黑、緝毒等治安工作上，都展現了積極的態度。

蔡英文說，政府跨部會推動的「打詐1.5」，以及立法院剛修正通過的「打詐五法」，從上游減少受害者，下游則掃除詐騙集團，打詐能夠落實、執行，不讓詐騙來危害國人，也有賴警察同仁的努力。

蔡英文談到，這幾個月也請警政署持續地進行系統性掃黑，強化社會治安，而在「毒品零容忍」的目標上，要用跨部會、地方、領域的整合作戰方式，打擊毒品犯罪，讓下一代遠離毒品危害；另外，國人非常在意的行人交通安全議題，這陣子「波麗士大人」在各個路口、馬路上執勤，也都非常辛苦。

蔡英文說，警察這麼辛苦，政府也會做警察最堅實的後盾，繼續提升各項軟、硬體的資源，支持警察同仁執行勤務，像是這幾年，政府推動警察醫療照顧、調高基層員警年功俸，也增訂國道員警危險加成。今年則提升超勤加班費的上限，從7月1日開始，也將調高警察勤務加給。

蔡英文說，要保障警察執勤的安全，因此政府編列預算經費，充實裝備規格，打造更好的訓練設施，希望提升臨場反應，也讓執法能更安全。

她認為，警察同仁們站在守護治安和協助人民的第一線，穿上這套深藍色的制服，不僅代表警察的榮耀，更擔負起人民的託付和期待，這也是警察制服的重量。她期許大家在維持社會秩序的同時，面對尋求幫助的民眾，可以給予最大的支持，展現人民保母的溫暖。