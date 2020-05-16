▲北京與盟邦視訊會議，稱反對疫情政治化支持一中。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社雪梨15日綜合外電報導

世衛大會即將登場，中國近日與太平洋島國和加勒比海盟邦舉行「應對新冠肺炎疫情副外長級特別會議」，誓言反對任何將疫情政治化的意圖，並支持「一中原則」。

一年一度的世界衛生大會（WHA）將於18日舉行，中國先後於12日和13日以視訊方式與9個加勒比和10個太平洋島國盟邦進行視訊會議，並在中國外交部官網發布相關訊息。

與太平洋島國的視訊會議由中國外交部副部長鄭澤光和巴布亞紐幾內亞外交部長普魯艾契（Patrick Pruaitch）共同主持。

路透社報導，外界預期世衛大會將討論中國所反對的調查疫情決議。

另一方面，對於澳洲呼籲調查疫情，中國的反應憤怒，並指控美國煽動其他國家支持台灣以觀察員身分出席世衛大會。

共計來自10個太平洋島國的官員參加視訊會議，包括斐濟、薩摩亞（Samoa）、巴布亞紐幾內亞、萬那杜、密克羅尼西亞聯邦（Federated State of Micronesia）、庫克群島（Cook Islands）、東加王國（Tonga）、紐埃（Niue）、索羅門群島（Solomon Islands）和吉里巴斯共和國（Kiribati）。

根據中國外交部官網，在與太平洋島國和加勒比盟邦的視訊會議上提及，「反對將疫情政治化、污名化、標籤化。」

在與太平洋島國的視訊會議上還指出，「太平洋島國讚賞中方本著公開、透明和負責任的態度，及時採取有力防疫措施，分享抗疫經驗。各國高度評價中方設立『中國—太平洋島國抗疫合作基金』。」

另據「萬那杜每日郵報」（Vanuatu Daily Post）報導，出席的太平洋島國稱將「堅定支持一個中國原則」。

中國和加勒比國家12日舉行的視訊會議也提到將堅持「一中原則」。

根據中國外交部官網訊息，「各國與會代表表示，加勒比國家高度重視發展與中國關係，將堅持一個中國原則，在涉及各自核心利益和重大關切問題上同中方相互支持。」