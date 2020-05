譚德塞聽見沒！「百國相挺」支持台灣參與WHA　國際聲援力量全記錄

▲譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)。(圖/達志影像/美聯社)

記者蔣婕妤/台北報導

世界衛生大會(WHA)18日開幕,外交部長吳釗燮日前坦言,台灣今年重返參加的機會不大,但若能加強挺台聲量,台灣參與的目標就會越來越近。事實上,台灣抵抗新冠肺炎疫情獲國際肯定,今年來自世界各國的相挺力道是空前強勁,外交部對此表示,深感振奮並誠摯感謝。

外交部15日表示,經政府及民間多年來鍥而不捨的努力,我國爭取參與WHO的訴求已經獲得越來越多的國際支持,支持我國的動能不斷累積,顯示我們堅持「專業、務實、有貢獻」的推案原則是正確的。

外交部指出,今年我國推案面臨不同的情勢,疫情對全人類健康福祉及生命安全構成嚴重威脅,但也為我國推案帶來新的契機。我國成功防疫及抗疫的 「台灣模式」獲得國際讚譽,讓國際社會更加正視將台灣納入WHO的必要性及急迫性,友邦及理念相近國家並以空前強勁的力道支持我國,外交部至表感謝,並深受鼓舞。

截至5月15日止,已有29國行政部門以致函、進洽、回應質詢或媒體詢問、發表聲明及社群媒體發文等多元方式表達對我案的支持。除全體會員友邦提案力挺之外,也有越來越多的理念相近國家高層公開發言表達對台灣的支持。

日本首相安倍晉三及加拿大總理小杜魯道(Justin Trudeau)首度公開表示支持我國以觀察員身分出席WHA。此外,43個國家或區域的立法部門或議員也以多元方式表達對我國強烈支持,其中超過600位政要致函WHO秘書長譚德塞呼籲納入我國參與。

此外,加拿大90位國會議員及歐洲議會100多位議員,也分別致函加國政府及歐盟,力促採具體行動支持我國。另南美洲國家及墨西哥跨國會平台「福爾摩莎俱樂部」(Formosa Club)共有10國超過70位國會議員也致函譚德塞,支持台灣獲邀出席WHA。

美國今年以更多元的方式協助我國,充分展現台美關係的堅實友好,以及美國對台灣爭取國際參與的堅定支持。川普3月簽署美國聯邦參眾兩院所通過支持我國國際參與的《2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法》(簡稱《台北法》,TAIPEI Act);美國聯邦參議院日前通過要求美國國務卿就助我國參與WHO提交報告的法案。

美國國務卿龐培歐(Mike Pompeo)及衛生部長阿札爾(Alex Azar)也公開重申支持我國以觀察員身分參加WHA,並呼籲各國協助台灣參與;另美國國務院及美國在台協會(AIT/T)更以創意方式,在推特發起「#TweetforTaiwan」、「#WHACountdown」主題標籤及系列臉書貼文,透過社群媒體串聯凝聚支持我國推案聲量。

美國駐聯合國代表團及駐日內瓦代表團也分別在其官方推特力挺台灣參與WHA;美國參眾兩院外交委員會領袖聯名致函55國政府,另美國聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席等,高達眾院總席次半數的205位聯邦眾議員也聯合致函WHO幹事長,促請支持我國參與WHO。

外交部統整,今年我國推案除了獲得各國政界的支持,也獲得60多國的媒體,共超過1,800篇以報導、評論、專欄、投書等方式表達對台灣的支持,展現國際輿論支持臺灣參與WHO的強大聲浪。

外交部指出,今年強勁的國際支持,充分證明國際社會普遍認同及支持台灣參與WHO的正當性;可惜中國大陸持續在國際場域濫用其影響力,不當蠻橫施壓各方,加上WHO秘書處未能堅守中立專業立場,本年我國推案難度仍高。

外交部強調,值此疫情繼續肆虐全球之際,更凸顯 「不遺漏任何人」(Leave no one behind)的重要性。病毒不分國界及國籍,需要國際社會所有成員攜手合作,才能有效防治。外交部呼籲WHO仔細聆聽國際社會發出的強大正義之聲,堅守專業及中立,拒絕政治干擾及操弄,儘速讓台灣完整參與包括WHA在內的所有會議、機制及活動,以確保全球公衛及防疫體系沒有漏洞及破口,以及 「全民均健」(Health for All) 目標的早日實現 。