WHA倒數3天！中國視訊加勒比海、太平洋友邦　重申一中原則

▲ 中國連日與加勒比友邦及太平洋友邦舉行視訊會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）陰影籠罩之下，世界衛生大會（WHA）即將登場，屆時將討論一項調查疫情大流行的決議，中國已經表示反對。最新消息指出，北京當局與太平洋島國友邦進行電話會議，除討論疫情援助問題，同時呼籲支持「一中原則」及反對任何使疫情政治化的企圖。

WHA將於18日展開，預計在會中討論是否獨立調查新冠病毒起源。澳洲4月底向國際社會倡議，派獨立監察人員赴中國，調查疫情從何而來，以及當局的應對方法。中國連日對此做出激烈反應，更指責美國煽動其他國家支持台灣以觀察員身分參加WHA。

中國外交部副部長鄭澤光12日才和9個加勒比海國家以視訊方式召開特別會議，13日則和巴布亞紐幾內亞外長普雷圖（Patrick Pruaitu）共同主持中國與10個太平洋友邦的應對新冠疫情副外長級特別會議。

斐濟、薩摩亞、巴布亞紐幾內亞、萬那杜、密克羅尼西亞、庫克群島、東加、紐埃島、索羅門群島、吉里巴斯10國外交官員參加13日的會議，討論中國提供資金與醫療物資援助等問題。《萬那杜日報》報導，太平洋國家在會中「堅定支持一中原則」。

中國駐幾個太平洋國家及澳洲的大使館發表聲明指出，與會國一致反對將疫情政治化、污名化及標籤化，同時讚揚中國公開、透明、負責任的方式。根據中國外交部聲明，加勒比海國家還承諾「支持一中原則」，「在核心利益上」支持中國。

澳洲為太平洋島嶼的最大援助國，對中國在該地區的影響力逐漸增加一事態度謹慎，過去一周擴大對疫情的援助，包括向世界衛生組織（WHO）提供資金及向太平洋地區提供試劑等。台灣也向太平洋友邦提供援助，15個邦交國中有14國建議WHO，允許台灣參加WHA。但中國外交部表示，支持台灣加入的提案「嚴重干擾大會進程、破壞國際抗疫合作」。

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