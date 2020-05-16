視察國中會考考場準備工作　林右昌坐罹骨癌總統教育獎得主葉以欣座位

▲ 林右昌視察國中會考考場準備工作。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

因應嚴重特殊疫情，為了讓基隆市參加國中會考考生可以放心應考，市長林右昌特地於會考前一天下午前往基隆高中視察考場。就讀基隆市中正國中的葉以欣雖罹癌，她也是今年的考生之一，但無法確定身體狀況是否能夠如期應考，但基隆高中仍為她備妥考試座位，林右昌也特別坐在她的位子上，為她祝福並且加油打氣。

林右昌15日下午在市府教育處長林祝里陪同下，前往國立基隆高中視察考場準備工作，除逐一檢視考生休息區及考場大門量測體溫進入動線外，並由基中校長鍾定先介紹考場環境佈置及進行防疫管制作為說明，林右昌除高度肯定試務工作人員用心，路上也遇到不少由老師帶來看考場的準考生。

▲ 林右昌坐罹骨癌總統教育獎得主葉以欣（中）考場座位。（圖／基隆中正國中提供）

雖然近日來國內疫情趨緩，不過林右昌也提醒大家「可以輕鬆但不能放鬆」，請大家仍要遵照中央疫情指揮中心的行動指引及規定，相信新北市長侯友宜宣布的室外不用戴口罩也是如此。

此外，就讀基隆市中正國中的葉以欣雖然罹癌，常常要住院、化療，但仍勇敢面對病魔，也因此獲得總統教育獎的殊榮，她也是今年的考生之一，雖然還無法確定身體狀況是否能夠如期應考，但基隆高中仍為她備妥考試座位，林右昌也特別坐在她的位子上，為她祝福並且加油打氣。

▲ 基隆市長林右昌，路上遇到不少由老師帶來看考場的準考生。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市政府教育處提醒同學們，今年的會考因為受到疫情的影響，除了攜帶准考證及應考文具外，還有三項重要措施，一定要記得：1、考試期間不開放家長陪考，由國中學校組成考生服務隊陪伴同學必要協助。2、為配合考場學校防疫量測體溫措施，請提早30分鐘以上到達考場，並攜帶准考證入場。3、進入考場學校請全程配戴口罩，除用餐及飲水外，請勿將口罩拿下，用餐時請保持安全的社交距離，並且切勿交談。

教育處指出，因應黃蜂颱風可能帶來雨勢，提醒學校跟學生宣導注意提早出門避免塞車，並自行預備雨傘及毛巾，避免淋雨後在冷氣教室感冒，另考生中午用餐可以由各國中學校考生服務隊提供考生便當及飲用水等貼心陪伴服務，考生可以多加善用，順利完成二日的重要考試。

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