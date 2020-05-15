看見台南溪北！　蔡育輝要求今年跨年晚會移師

▲台南市議員蔡育輝要求把今年跨年晚會移到溪北辦理，重視溪北以延緩被邊緣化速度。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南縣市合併升格直轄市，雖維持雙行政中心，但從賴清德開始就有「重南輕北」的趨勢，許多大型活動、大型建設都落在府城及溪南地區，市議員蔡育輝說這都是造成溪北人口大量外流的重要因素，他要求曾自詡要當「溪北市長」的黃偉哲，把今年跨年晚會移到溪北辦理，重視溪北以延緩被邊緣化速度。

市議員蔡育輝指出，台南合併升格直轄市之後，雖然迫於地方的壓力，市府維持雙行政中心的運作，但市長及各局處辦公、會議地點多以永華行政中心為主，令民治市政中心人員往永華集中，令民治市政中心經常唱「空城計」，相信新營區的餐飲業者感受很深。

由於近10年來，台南市的重大建設，還有諸如跨年晚會、大型活動等都落腳於溪南及溪北，致溪北飽受邊緣化威脅。蔡育輝指出，自民國99年底迄今，原台南縣的溪北地區人口已減少3萬餘人之多，等於滅掉一個中型的行政區，這是一個很驚人的數字。

蔡育輝表示，溪北已經邊緣化，請黃偉哲市長兌現競選時要當「溪北市長」的承諾，多到新營等溪北行政區舉辦中大型以上的活動，讓溪北經濟產業活動更活絡。他要求市長先從今年的跨年晚會開始，到溪北地區來舉辦跨年晚會，讓更多人看見溪北。

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