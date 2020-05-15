台南藍營嗆民進黨　「不敢改國號、就規畫國父銅像安置桂子山」

▲台南市議會國民黨團希望文化局儘快規劃一份安置地點，將國父銅像安置在有歷史意涵桂子山的報告，以利黨團討論，早日讓國父銅像重見天日。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中華民國國父孫中山銅像，被前市長賴清德鎖在柳營倉庫已3年多，台南市議會國民黨團多次怒轟賴清德數典忘祖，15日在文化局業務報告時，再度要求市府積極擇日迎回國父銅像，只要民進黨不敢改國號宣布台獨，孫中山就是中華民國國父，請儘快規劃一份安置地點的報告，以利黨團討論早日讓國父銅像重見天日。

民生綠園國父銅像從2017年起就被時任市長賴清德，拆除鎖在柳營環保園區，當年台南市議會所有黨團成員還特別到柳營探視橫躺在鐵櫃裡的國父銅像，議員們神色都非常凝重，相較於賴清德高規格重塑八田與一銅像並祭拜，還寫信跟日本報告，國民黨團當時數度痛批賴清德典型日奴心態，數典忘祖。

台南市議會國民黨團書記長王家貞強調，民進黨執政至今都不敢宣布台獨改國號，所以中華民國就是我們的國號，中華民國創建者孫中山先生就是我們的國父，執政官員領的就是中華民國的薪水，賴清德當時身為中華民國的地方父母官，卻將中華民國國父鎖在倉庫，高規對待日本人八田與一銅像，此行為豈是一個數典忘祖所能形容。

議員蔡育輝憤怒的說，虎落平陽被犬欺，狗入狗籠被人欺，為了凸顯議題，他在寒流來襲時拿著棉被去探視被鎖在冰冷鐵櫃的國父銅像，不但被拒於門外，還被民進黨網軍狂黑，當時他就要求執政的民進黨有膽就改國號，沒想到民進黨至今無膽改國畫，既然中華民國國號不變，黨團立場非常堅定，就是讓國父銅像重見天日。

議員洪玉鳳表示，台南市父母官已換黃偉哲，為尊崇國父，應該挑一個適當時間，正式的將國父銅像從倉庫中請出來，不能一直鎖在倉庫裡，水交社文化園區，對台南市來說有歷史意涵，是一個很適當的安置場所。

王家貞指出，水交社文化園區內已做了重劃，有文資保存和綠樹保存，整體環境所代表的歷史意涵，符合安置國父銅像，是黨團可以接受的方案，文化局態度如何？若同意請選擇一個適當節氣點，積極迎回國父銅像，請文化局儘快將安置報告和計畫送交國民黨團，讓黨團討論後，國父銅像能早日安置於桂子山。文化局長葉澤山答詢說，黃偉哲市長很樂意透過正式方式，讓國父銅像重新豎立在桂子山。

・全台唯一花神廟，超浪漫