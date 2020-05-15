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台南市環保局招考清潔臨時人員　共計4284人報名競逐300名額

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▲台南市環保局招考清潔臨時人員，共計4284人完成報名，競逐300個名額，錄取率約7％，競爭十分激烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局招考清潔臨時人員，共計4284人完成報名，競逐300個名額，錄取率約7％，競爭十分激烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局招考清潔臨時人員，從5月12日開始受理報名至15日中午12時截止，共計4284人完成報名，競逐300個名額，錄取率約7％，競爭將十分激烈。

台南市環保局指出，此次報名十分踴躍，其中溪北區一般類組770人，駕駛類組245人，特殊身分類組110人；溪南區一般類組2029人，駕駛類組664人，特殊身分類組466人，最低年齡18歲，最高年齡74歲。

市長黃偉哲表示，清潔隊臨時人員甄選已報名截止，這次甄選項目為體能測驗一項，有關體能測驗日期、地點、參加體能測驗人員名單、梯次相關資訊，5月25日下午2時會在環保局網站（https://www.tnepb.gov.tw/）公告，不另行個別通知，請報名者自行上網查閱。

▲台南市環保局招考清潔臨時人員，共計4284人完成報名，競逐300個名額，錄取率約7％，競爭十分激烈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑進一步說明，體能測驗以徒手方式獨力負重米袋，依規定路線完成30公尺折返、共計60公尺之競速測驗，米袋重量男性為15公斤、女性為8公斤。建議測驗時穿著運動鞋，嚴禁穿釘鞋或打赤腳，並請審慎評估自我體能現況，無法負重折返跑者請勿應試。

環保局提醒，因應新冠肺炎疫情，有呼吸道症狀者，應儘速就醫後在家休養，避免參加本次甄試活動。報考人應配合於每次入場時量測體溫及酒精消毒作業，額溫大於或等於37度者，將再予測量耳溫，如耳溫大於或等於38度者，禁止入場，當天不開放親友陪考與入場，避免人潮擁擠造成傳染風險。

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