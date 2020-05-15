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汐止男屍漂水塔12天！住戶全崩潰…高大成曝「屍水味道」：我喝的還是純的餒

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▲名法醫高大成宣布退出喜樂島聯盟。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▲知名法醫高大成受訪時自爆，自己也喝過屍水。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者戴若涵／台北報導

新北市汐止區一處社區大樓日前驚爆頂樓水塔出現一具腐爛男屍！住戶用了12天的屍水卻渾然不覺，直到有人察覺水質不對勁上樓查看才揭開此案，嚇得趕緊報警。針對這起案件，法醫高大成自爆，「我也喝過屍水，還是純的餒」，同時曝光屍水的味道。

曾參與過不少重大刑案的知名法醫高大成15日接受《ETtoday新聞雲》訪問時提到，自己也不只一次喝過屍水！他回憶其中一次道，當時的死者是一名女孩，她想不開輕生，被人發現時已經過世6天了，身上不僅出現屍斑，還有許多水泡，屍體由葬儀社協助搬運。

▲▼汐止水塔

▲汐止區某大樓頂樓水塔有民眾尋短，住戶渾然不覺使用了屍水。（示意圖／翻攝照片）

當時高大成正在與旁人說話，葬儀社人員要將死者搬上解剖檯時，卻疑似太大力，導致屍體上的水泡當場破裂，屍水就這麼噴進高大成的嘴裡，他當場嚇到，趕緊將口中的屍水吐掉。

他表示，其實屍水對人體不會造成什麼大傷害，只是因為其中含有細菌，僅可能會讓人拉肚子，不至於造成重金屬中毒之類的傷害，若煮沸過就沒有問題，若真吃下肚也會排出體外，要汐止住戶放心，直言「他們喝到水塔裡的還是稀釋過的餒，我喝的還是純的餒」。

高大成同時曝光屍水的味道，他表示，「就是魚臭味、腥味，加上一點鐵鏽的味道」，經歷過喝屍水之後，他也沒發生什麼事情，坦言「住戶難過的是心理那關」。

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