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恩愛夫妻出遊慘遭夾擊1死1重傷　女兒悲曝：父母常開車遊玩…難以置信

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記者黃孟珍／苗栗報導

家住大甲的陳姓老翁（70歲），14日早上開車載著妻子行經苗140線1家砂石場前，為了禮讓場內砂石車進出而減速慢行，卻遭後方砂石車高速追撞，小客車慘遭夾擊成一團廢鐵；當場造成車內1死1重傷慘劇；他們在外地工作的女兒得知消息後不敢置信的表示「父母常常一同出遊，也不知道怎會發生這樣的事。」

▲陳姓老翁開著伴隨已久的小客車，載著妻子禮讓從砂石場開出的砂石車，卻被後方砂石車高速追撞，妻子送醫不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳姓老翁開著伴隨已久的小客車，載著妻子禮讓從砂石場開出的砂石車，卻被後方砂石車高速追撞，妻子送醫不治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

監視器清楚顯示，當時陳姓老翁開著車，載著自己66歲的妻子，從卓蘭往三義方向行駛，行經苗140線17K處，1家砂石場大門前，為了先禮讓出大門準備左轉的砂石車，慢慢的減速慢行；卻被後方煞車不及的另一輛砂石車高速追撞，被2砂石車夾擊變成一團廢鐵，2人重傷受困車內；送醫後陳妻因傷勢過重還是宣告不治，陳翁則轉送加護病房；醫院表示，陳翁狀況有些好轉，意識也漸漸恢復，但還未脫離險境，目前仍在加護病房觀察中。

▲▼車禍現場一片凌亂，小客車也被夾成一團廢鐵 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼車禍現場一片凌亂，小客車也被夾擊變成一團廢鐵 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼車禍現場一片凌亂，小客車也被夾成一團廢鐵 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗警方表示，老夫妻有好幾個小孩，但都在外地念書及工作；警方聯絡上他們的女兒，女兒難過的表示，爸媽常常駕車到處遊玩，他們也從來不會過問這些，怎料一如往常般的出遊，竟會發生這樣的意外。

據警方調查，雙方駕駛都無酒駕行為，事發路段限速60公里，但道路筆直且無紅綠燈，往往一不小心就會超速，整起車禍意外疑似後方砂石車未注意前方車況而釀禍，全案依業務過失致死罪偵辦。

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