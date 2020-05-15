路口煞車禮讓　好心卻招噩運！後方砂石車硬生生將老夫妻推向鬼門關

記者黃孟珍／苗栗報導

「禮讓先行」卻害慘自己！台中大甲1名70歲的陳姓老翁和其妻子，14日開車至苗140線三義鄉一家砂石場前遇死劫；為讓前方砂石車先行，自己減速慢行卻遭後方砂石車無預警追撞，造成陳妻到院前已無生命跡象，而陳翁則是下半身嚴重骨折，緊急送往加護病房治療中，目前暫時還未脫離險境。

▲因禮讓前車而減速慢行，卻造成自己被後方砂石車狠狠追撞，夾成廢鐵。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

砂石場監視器顯示，陳翁駕駛的小客車行經路口時已經慢慢停下，準備要禮讓開出門口的砂石車先行，沒想到就是這禮讓的動作卻遭後方砂石車來不及煞車直接追撞，小客車被這2台砂石車夾擊，強大撞擊力道下造成車身嚴重扭曲變形，也將陳妻送進了鬼門關。

苗栗縣消防局獲報後，派遣多名消防隊員及車輛前往搶救，經動用破壞器材，花費約1個小時，陸續將小客車內的老翁夫婦救出送醫。老翁骨盆、下肢骨折，轉往加護病房治療中；老婦到院前無生命徵象，頭部多處血腫與撕裂傷，經搶救多時，還是傷重不治。

警方表示，老夫妻有好幾個小孩，但都在外地念書及工作；警方聯絡上他們的女兒，女兒難過的表示，爸媽常常駕車到處遊玩，他們也從來不會過問這些，怎料一如往常般的出遊，竟會發生這樣的意外；經警方初步調查，雙方駕駛都無酒駕行為，事發路段限速60公里，但道路筆直且無紅綠燈，往往一不小心就會超速，整起車禍意外疑似後方砂石車未注意前方車況而釀禍，全案依業務過失致死罪偵辦。

・佔地7000多坪的東方禪意庭園，放鬆必備



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