里港警封閉式取締重點交通違規3天299件　惡性重大違規160件

▲屏東縣政府警察局里港分局封閉式取締超速等交通違規 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局里港分局鑒於近期轄內交通事故頻傳，日前從針對轄內各鄉鎮易肇事路段、聯外道路執行取締重點交通違規大執法，及測速照相勤務，採取封閉式進行取締，3天共取締299件交通違規案件，其中砂石車等重大惡性違規案160件，有效降低交通事故發生。

這次強力執法地點，以轄內里港鄉、九如鄉、鹽埔鄉及高樹鄉為主，共規劃10組稽查組及1組測速照相組執行交通大執法，使民眾感受到警方維護交通秩序及用路人安全之執法決心，加強取締酒後駕車、闖紅燈、超速、逆向行駛、轉彎未依規定、機車未依規定兩段式左轉、機車行駛禁行車道、騎乘機車未戴安全帽、淨牌及砂石車等重大惡性違規160件，超速違規139件。

交通組組長林中安表示，車禍往往都發生在疏忽之間。日前里港鄉內砂石車因車速過快造成事故，呼籲駕駛人行車勿超速，應依速限行駛，多數車禍都是超速行駛反應不及所造成，里港分局將持續加強轄區易肇事路段測速照相勤務規劃，以落實用路人速度管理。

分局長楊龍祥表示，每件交通事故背後都代表了至少2個以上的家庭受影響，且衍生社會問題，未來除持續取締酒後駕車等重大違規外，期盼透過該交通大執法勤務，有效增進交通安全觀念，確保行車及用路人安全。

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