日本明宣布緊急事態解禁「至少34縣適用」　京都福岡有望先跟進！

▲日媒報導，茨城、愛知、岐阜、京都及福岡等府縣，有可能跟另外34縣同時解禁。（圖／路透）

文／中央社東京13日綜合外電報導

日本從4月16日擴及全境的「緊急事態宣言」期間，原則上31日屆滿，有鑑於多數地區已無新增病例，日本政府有意讓非特定警戒的34縣，及屬特定警戒的幾個縣從明天起先行解禁。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本政府4月7日及16日分2波公布「緊急事態宣言」，境內47個都道府縣都是實施對象，期限到5月6日止；但基於境內疫情延燒，有必要持續減少人際接觸，5月4日正式決定延長到月底。

日本政府日前也把13個疫情較嚴重地區列入「特定警戒都道府縣」，包括東京都、大阪府、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣、兵庫縣、福岡縣、北海道、茨城縣、石川縣、岐阜縣、愛知縣及京都府。

日本放送協會（NHK）報導，配合部分地區將先行解除「緊急事態宣言」，日本政府正協調修正「基本因應方針」，籲請解禁地區民眾避免前往仍未解禁地區，也不要前往「三密」（密閉空間、人群密集及密切接觸）場所。

日本政府有意在明天解除「特定警戒都道府縣」部分地區，及非屬特定警戒的另外34縣「緊急事態宣言」；配合宣言解禁，也提出修正「基本因應方針」草案。

▲日本乘客戴著口罩通勤。（圖／路透）

「基本因應方針」中有關宣言解除標準，包括針對感染狀況、醫療體系能量及監視體制等3項，進行整體評估。

其中有關感染狀況判斷標準，其中一個方案是一週感染人數「每10萬人中0.5人感染」，如果從這個標準來看，東京都未來要解禁，每週新增患者須低於70人。

日本經濟新聞報導，「特定警戒都道府縣」除了東京都、大阪府及北海道等地外，茨城、愛知、岐阜、京都及福岡等府縣，有可能跟另外34縣同時解禁。

日本政府將於明天舉行專家會議及諮詢委員會，再做出最後的解禁決定。政府高層官員昨天已向執政黨幹部透露，34縣及茨城、岐阜都有可能在明天解禁。

目前疫情最嚴重的東京都，雖然單日新增病例數已趨緩，但住院患者數仍多，一旦疫情擴散病床數可能不足；疫情第2嚴重的大阪府目前仍有擴散之虞，排名第4的北海道，也正面臨「第2波」的疫情，所以這3都道府仍將維持「緊急事態宣言」。

日本政府明天做出首波解禁決定後，預計一週後的21日將再公布第2波解禁地區，雖說疫情趨緩地區不用等到31日就可先行解禁，但一旦某地區疫情有死灰復燃的徵兆時，也將再度被納入「緊急事態宣言」對象。

▼日本首相安倍晉三。（圖／路透）

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