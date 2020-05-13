　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

7500隻動物恐沒飯吃！　香港海洋公園若倒閉...2000員工受影響

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼香港海洋公園。（圖／記者陳政錄攝）

▲香港海洋公園內的企鵝。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

成立40年的香港海洋公園面臨倒閉危機，於日前由香港特區政府向立法會申請，撥款54.2億港元（約合新台幣208億元）解燃眉之急。綜合陸媒報導，其實受山竹颱風、「反修例」等因素影響，去年香港海洋公園早已陷入了困境，若到6月仍無撥款幫助，只能選擇倒閉和清盤，屆時園內2000個全職員工、飼養的7500隻動物都受影響。

香港海洋公園於1971年成立，1977年開幕，分為由纜車連接的高峰樂園和海濱樂園，內有海洋館、熊貓館、冰極天地等區，包括大熊貓、中華鱘、海豚、小熊貓、太平洋海象、斑海豹、國王企鵝、水獺等數十種，7500隻動物。但因新冠肺炎疫情，自1月26日起休業至今，仍無重新開門的訊息。

▲▼香港海洋公園。（圖／記者陳政錄攝）

▲香港海洋公園的海豚表演是許多人的童年回憶，但近年因動保意識高漲，也陸續調整表演內容和做法。（圖／記者陳政錄攝

《新華社》等陸媒報導稱，這是海洋公園成立40年來首次需要申請撥款。香港海洋公園董事局主席孔令成說，即使沒有旅客入場，公園仍要營運費用，包括照顧動物以及維修保養等，每月支出達1.4億港元。

他說，海洋公園目前的現金流只夠維持到6月底。另因去年香港反修例風波、各項體驗項目投資、推動園區轉型和「山竹」颱風破壞，海洋公園發布的2018/19年度業績報告顯示，2018年7月至2019年6月30日，公園有570萬人次入場，按年減少約10萬人次；總收入雖然增加近3%，但營運成本增加14.4%。

▲▼香港海洋公園。（圖／記者陳政錄攝）

▲香港海洋公園。（圖／記者陳政錄攝）

最後，海洋公園虧損較前一年度，激增一倍多達到5.57億港元，已是連續第四年虧損。旅遊界議員姚思榮稱，考量時間點，上述業績報告應未能完全反映反修例事件影響，加以新冠肺炎疫情，相信公園來年業績只會更差。

海洋公園曾於年初宣布，2020年將取消全體員工的薪資調整，也就是說不會進行加薪。同時，建議員工申請自願無薪假期或提前退休。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
王婉諭挺罷韓　李來希竟酸：把小燈泡的頭顱踢到高雄
臉書粉絲專頁、社團故障！網哀號打不開..緊急修復中
曾激吻三上悠亞！男偶像養後宮「一晚約幾十個妹」：防疫期間更要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

川男掐小薩摩耶脖子「沒人買就弄死」　逼愛狗人士湊錢「不虐狗賣不掉！」

7500隻動物恐沒飯吃！　香港海洋公園若倒閉...2000員工受影響

玩手游出現幻覺！11歲少年帶著妹妹「手牽手4F跳下」：我們可以飛了~

吉林市全面「封閉管理」　想出城「先做核酸檢測」陰性才放行

五一聚餐釀禍！吉林日增6確診　「約飯毒王」3天傳染5人

1傳22！吉林舒蘭「公安局洗衣女工傳播鏈」再擴大…出現跨省傳播

中船重工前董事長胡問鳴落馬！曾任陸「國產航母」研製總指揮

武漢2天突「新增6例本土確診」都在同一社區…周邊7萬人全部篩檢！

吉林關閉火車站！一夜再增6確診「曾逗留澡堂、麻將館、火鍋店」

尿血、失禁近5年！她下體挖出惡臭「發黑爛布團」…醫護拿出手機狂拍

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

羅馬競技生死鬥爆紅！大學掀熱潮 逢甲男大生「跳躍迴身斬」敏捷點滿

趙孟姿懷孕6月怨「老公不讓吃速食」　許孟哲喊冤：擔心她胃食道逆流...超暖！

吳亦凡現身《創造營》同框鹿晗、黃子韜　網友驚：活久見系列！！

超扯賓士！國道內線逆向狂飆4km　遭拖吊車攔...駕駛：一時恍神才違規

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

川男掐小薩摩耶脖子「沒人買就弄死」　逼愛狗人士湊錢「不虐狗賣不掉！」

7500隻動物恐沒飯吃！　香港海洋公園若倒閉...2000員工受影響

玩手游出現幻覺！11歲少年帶著妹妹「手牽手4F跳下」：我們可以飛了~

吉林市全面「封閉管理」　想出城「先做核酸檢測」陰性才放行

五一聚餐釀禍！吉林日增6確診　「約飯毒王」3天傳染5人

1傳22！吉林舒蘭「公安局洗衣女工傳播鏈」再擴大…出現跨省傳播

中船重工前董事長胡問鳴落馬！曾任陸「國產航母」研製總指揮

武漢2天突「新增6例本土確診」都在同一社區…周邊7萬人全部篩檢！

吉林關閉火車站！一夜再增6確診「曾逗留澡堂、麻將館、火鍋店」

尿血、失禁近5年！她下體挖出惡臭「發黑爛布團」…醫護拿出手機狂拍

台股收復10900點關卡！　由黑翻紅收漲58點

劉一德赴北檢說明「韓國瑜黑歷史」　鄭照新痛批：荒謬絕倫

MIT口罩前進白宮　沈榮津上AIT直播談台灣國家隊

張柏芝12歲兒Lucas超帥身高直逼媽！　「神秘小兒子髮色」洩漏生父身分

侯乃榕獨挑大樑 主持520正副總統就職典禮　壓力大到夢中背文稿

15分鐘疲憊肌復活！夏季「超有感面膜」盤點

李來希批王婉諭「把小燈泡頭顱踢到高雄」　洪慈庸怒嗆：根本沒有人性！

無尊告白成語蕎被打槍　梁赫群助攻幫擄女神芳心

拯救國內觀光　林佳龍：防疫踩線團5月底出發

國際網紅主動拍台灣抗疫片　讚「捐千萬口罩的國家」觀看破1800萬

大陸熱門新聞

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

看護「悶臉、坐胸」殘殺老太太　假善心幫辦後事

女友喝醉馬路大鬧！　男火辣熱吻堵嘴「舌頭當場斷一半」

她與前男友吵架後報案！　警聽了「感覺不對勁」逮10人

川普「沒興趣」重啟貿易談判！趙立堅回應

戴口罩跑步「炸肺」了！醫警告：瘦高的人要注意

她拍窗外風景意外錄下「驚悚自殺畫面」

長髮妹跑步機上拉伸…下秒全身麻痺倒地「當場失禁」

湖南爆假奶粉　幼童頭骨畸形狂拍打

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

跨海投訴招名威　當事陸生說話了！

尿血、失禁近5年！她下體挖出「發黑爛布團」

無法運送新鮮竹子　加國送還中國大熊貓

與WHO簽秘密備忘錄　陸外交部回應

更多熱門

相關新聞

曾銘宗點名內閣「GDP保一有沒有信心?」 財經首長這樣說

曾銘宗點名內閣「GDP保一有沒有信心?」 財經首長這樣說

五二○後人事布局，財經內閣三長傳將留任，國民黨立委曾銘宗今（13）日質詢財經首長是否接到「留任電話」？對今年經濟成長率「保一有沒有信心」？包括經濟部長沈榮津、主計長朱澤民等都舉起手，表達振興經濟的決心。

國際板債前4月爆6807億贖回潮

國際板債前4月爆6807億贖回潮

防疫＆治安不鬆懈　屏警聯合稽查營業場所

防疫＆治安不鬆懈　屏警聯合稽查營業場所

吉林市全面「封閉管理」想出城先做核酸檢測

吉林市全面「封閉管理」想出城先做核酸檢測

疫情紓困取消夏季電價？經濟部長沈榮津回應了

疫情紓困取消夏季電價？經濟部長沈榮津回應了

關鍵字：

新冠肺炎中國香港新冠肺炎大陸戰疫香港海洋公園動物

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

她求老公剖腹產遭拒！難頂陣痛跳樓一屍兩命

身分證尾數「這4個數字」注定成為有錢人

雞排妹深夜「帶新歡男回家過夜」全被拍！

她離奇失蹤3天　放鞭炮驅魔...「女鬼瀑布」找到人

謝和弦勒戒前「絕望留遺言」：前妻狠心設計我！

傻戴17年綠帽！男星兒子和「8年摯友」有父子臉

雞排妹親解「過夜砲友男身分」！認同居2年

賴弘國2點讓阿嬌心死！

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

死者突「揮手」輕摸棺材　網嚇瘋

男被疑確診「3小時火化」　採檢出爐竟陰性

Lo-Fi House拍片道歉！網轟沒誠意

iPhone 12完整規格售價被爆料！5.4吋OLED Super Retina螢幕、2萬元有找

正妹挑戰24耐環島！萬人暴動：帶我走

更多

最夯影音

更多
叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！

叫熊貓送晚餐...苦等40分鐘還沒到 見外送員吃他牛排怒吼：這三Ｘ！
招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

招名威課堂提：對岸吃較多毒奶粉　中原大學曝上課全程內容逐字稿！

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

6萬買到二手車...回家半路出問題　送修才發現「是靈車」車主嚇慘

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

超瞎紓困理由曝！8成民眾變臨工　公所人員嘆：來辦的都背名牌包

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

檢舉達人「蘇大媽」遭法院請出家門 民眾贈花圈讚嘆警察：無懼魯小小

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面