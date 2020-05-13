7500隻動物恐沒飯吃！　香港海洋公園若倒閉...2000員工受影響

▲香港海洋公園內的企鵝。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

成立40年的香港海洋公園面臨倒閉危機，於日前由香港特區政府向立法會申請，撥款54.2億港元（約合新台幣208億元）解燃眉之急。綜合陸媒報導，其實受山竹颱風、「反修例」等因素影響，去年香港海洋公園早已陷入了困境，若到6月仍無撥款幫助，只能選擇倒閉和清盤，屆時園內2000個全職員工、飼養的7500隻動物都受影響。

香港海洋公園於1971年成立，1977年開幕，分為由纜車連接的高峰樂園和海濱樂園，內有海洋館、熊貓館、冰極天地等區，包括大熊貓、中華鱘、海豚、小熊貓、太平洋海象、斑海豹、國王企鵝、水獺等數十種，7500隻動物。但因新冠肺炎疫情，自1月26日起休業至今，仍無重新開門的訊息。

▲香港海洋公園的海豚表演是許多人的童年回憶，但近年因動保意識高漲，也陸續調整表演內容和做法。（圖／記者陳政錄攝）

《新華社》等陸媒報導稱，這是海洋公園成立40年來首次需要申請撥款。香港海洋公園董事局主席孔令成說，即使沒有旅客入場，公園仍要營運費用，包括照顧動物以及維修保養等，每月支出達1.4億港元。

他說，海洋公園目前的現金流只夠維持到6月底。另因去年香港反修例風波、各項體驗項目投資、推動園區轉型和「山竹」颱風破壞，海洋公園發布的2018/19年度業績報告顯示，2018年7月至2019年6月30日，公園有570萬人次入場，按年減少約10萬人次；總收入雖然增加近3%，但營運成本增加14.4%。

▲香港海洋公園。（圖／記者陳政錄攝）

最後，海洋公園虧損較前一年度，激增一倍多達到5.57億港元，已是連續第四年虧損。旅遊界議員姚思榮稱，考量時間點，上述業績報告應未能完全反映反修例事件影響，加以新冠肺炎疫情，相信公園來年業績只會更差。

海洋公園曾於年初宣布，2020年將取消全體員工的薪資調整，也就是說不會進行加薪。同時，建議員工申請自願無薪假期或提前退休。

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