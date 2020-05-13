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國際板債前4月爆6807億贖回潮　卡達發債救了壽險業資金去化難題

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

▲根據金管會統計，今年前4月國際板債券提前贖回共69檔、金額為227.52億美元。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，國際債券市場受美債利率走低，加速國際板債券提前贖回潮，不過卡達政府來台發債，也讓國際板債券發行量大幅成長。根據金管會統計，今（2020）年1至4月國際板債券提前贖回共有69檔、金額227.52億美元（約新台幣6,807億元）。

根據金管會統計，今年4月共有14檔國際板遭提前贖回，累計金額達24.17億美元，較去年同期的2檔、金額1.57億美元，同步呈現大幅成長的趨勢，顯示贖回情形相當踴躍；今年前4月國際板債券共有69檔遭提前贖回，累計金額達227.52億美元（約新台幣6,807億元）。

壽險公司主管表示，今年初受到新冠肺炎疫情影響，各國央行紛紛降息救市，由於低利率環境，加速國際板債券贖回潮，使得壽險業被迫換回滿手現金，加上面臨再投資風險，若投資收益率沒較往年來得亮眼，恐怕影響未來利變保單的宣告利率。

統計也指出，今年4月國際板債新發行檔數為14檔，發行金額達68.6億美元，主要是卡達政府發債；到今年4月底為止，總流通檔數655檔、流通餘額1,622.18億美元。

此外，卡達政府4月發行30年期美元債券，發行總額50億美元，票面利率為固定利率4.4%，並於台灣、盧森堡交易所雙掛牌。據了解，壽險業紛紛搶著去投資，暫時解決資金去化的問題，因此仍有時間可以尋求好的投資標的。

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