觀光紓困免證可辦！264人加班核銷　30億元「救命錢」已撥款

▲饒河夜市人潮大不如前。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，觀光產業成為海嘯第一排，業績大受疫情影響，過去三個月呈現「關機」狀態。交通部表示，由於紓困方案執行率不佳，因此裁定改以行業別認定，免付證明文件，另加派觀光局風管處人力協助受理申請案，週末假日也加班處理，核銷速度已提升3.4倍，薪資補貼已撥款30億元。

交通部觀光局針對觀光業者祭出多項紓困措施，交通部表示，截至五月初執行率不佳，因此4日召開會議，裁定簡化申請流程，改以「行業別」認定即可，免附其他證明文件；稅籍證明部分，也予以簡化申辦及核對流程。

請繼續往下閱讀...

觀光局協調人力調配支援觀光局審理紓困申請量能，為加速已受理的案件核撥「清倉」，轄下13處風管處均派員至局本部支援人力，組「紓困救援小組」，總投入人力達264位，日夜加班，上班時間受理申請，週末假日則專心審件，核撥績效大幅提升。

▲西門町徒步區，因為新冠肺炎影響，晚間七點人潮比以往少了近一半。（圖／記者呂佳賢攝）

交通部也授權觀光局逕行修正補助要點，例如勞保投保紀錄、員工人事異動資料等，都需配合相關文件申辦的實務狀況，彈性調整為更便民的作業流程。

交通部指出，經過一周緊急動員，觀光局的紓困進度顯著提升，與業者權益最密切的營運與薪資補貼，至5/9止，累積撥款達30.74億元，單週增加23.78億元，較5/4撥款數6.96億元，增加3.4倍。觀光局後續維持審件速度，將已申請受理之合格案件，於申請當週核撥補貼。