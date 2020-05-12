水神抗菌液助台防疫已投入上千噸卻「挨罰」　總經理嘆：做公益被汙名化

▲旺旺集團台北水神事業部總經理高雅鈴。（圖／記者湯興漢攝）

記者林妤柔／採訪報導

旺旺集團旗下品牌「水神」次氯酸抗菌液遭罰，旺旺集團台北水神事業部總經理高雅鈴表示「部長搞錯法規了」，這次開罰的產品是抗菌液，不需要特別申請醫療器材許可，同時表示產品沒有涉及廣告不實的部分，認為開罰很不合理，感概做公益被汙名化。

旺旺集團台北水神事業部總經理高雅鈴表示「陳部長可能搞錯法規了！」這次開罰的是水神抗菌液，是一般商品，本來就可標榜抗菌，「只要有抗菌證明，本來就可以寫了」，也希望陳部長先弄清楚法規。高雅鈴表示一般商品本來就可以強調對抗哪些病毒跟細菌，只要能提出抗菌報告。此外，該產品網站也已經擺至少超過五年，她質疑為何「到物資缺乏的最近，才開罰水神？」

請繼續往下閱讀...

對於開罰產品涉及廣告不實的部分，高雅鈴說抗菌液本身就10秒可對抗，也有相關檢驗報告，其他競品也有抗菌報告，「本來就是正常的」。她指出，用於肌膚的產品才需要申請衛福部，像水神也有乾洗手產品，就不會強調抗菌的效果，認為台北市的衛生局開罰相當不合理。

▲水神保特瓶罐裝次氯酸水電解液。（圖／記者湯興漢攝）

高雅鈴認為近期政府所提出的「次氯酸水不能噴手」論點很矛盾，106年同業申請醫療器材，核准次氯酸水可做傷口清潔、消毒成份，她質疑「所以到底會不會刺激肌膚？」只要申請醫療器材就可以使用，就可以當作消毒噴在肌膚上，但在近期防疫大作戰影片又對民眾宣導不該拿它噴手，這會大幅影響次氯酸水業者。

高雅鈴繼續舉例，八仙塵爆也有業者捐次氯酸水為病患消毒，在防疫物資那麼缺乏的時候，卻改口說會刺激皮膚，讓業者相當無所適從。而從一月中台商回來、寶瓶星號消毒，期間也都常發放給里民，截至目前為止，已用上千噸的水神來協助政府抗疫。高雅鈴說，「其實，我們只希望部長講水神對防疫部份有很大的貢獻，這樣就夠了，但現在卻有過河拆橋的感覺」，對於做公益做到被汙名化，感到滿滿的無奈。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來