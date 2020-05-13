在網路時代衰亡的實體情色王國　《書本馬戲團》的家族故事

紀錄片《書本馬戲團》（Circus of Books, 2019）與一般通俗喜劇的角色設定相反，瞞著父母藏情色書刊的不是小孩，而是父母把成人刊物藏在自己經營的同志書店中。這部紀錄片由藝術家、音樂家也是電影導演Rachel Mason製作，目前能在串流影音平台Netflix觀賞。

Rachel Mason的首作是2013年的實驗音樂電影《The Lives of Hamilton Fish》，描述兩位同樣名為Hamilton Fish的人，其死訊上了1936年的報紙，一位是知名政治家，另一位是聲名狼藉的食人魔。

從《書本馬戲團》這部紀錄片可以看見美國同志運動的發展史，書店的原址在石牆運動之前，本來是一間同志酒吧，轉為書店後仍舊是同志交流的聖地。兩位被拍攝的主角分別是導演的父母Barry與Karen，兩人在洛杉磯—西好萊塢經營30多年的同志成人書店，除了販售書籍、影片，也賣情趣用品。雖然Barry不是很虔誠的宗教人士，但Karen是保守的教徒，她必須一邊處理該行業帶給她的羞愧感，一邊設法使自己的家庭盡善盡美。

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這家頗具爭議的書店形貌由大量的談話構成，片中拍攝許多Mason夫婦的談話、他們兩個兒子（和女兒一樣，他們童年時期對父母的生意一無所知）、前店員以及許多其他人的訪談。紀錄片拍出這個家庭的興衰：書店在歷經愛滋病傳染，以及雷根政府全力打擊色情產業的時期，曾有一度曇花一現的大成功，但最後仍在網路時代走向沒落，2019年正式歇業。

然而，這部紀錄片很少提及光顧Circus of Books的主要同志族群，大部分出現在片中的同志，都與核心家庭的關係較遠，《書本馬戲團》電影並未深入研究數十年來支持著書店的顧客。

文／Jameson Fitzpatrick

圖文來源／ARTnews

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