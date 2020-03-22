歹徒持槍闖入男同夜店殺49人！他看見教會與同志團體巨大鴻溝

▲同志團體與教會向來存在巨大鴻溝。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林育綾／綜合報導

教會與同志團體，向來存在著巨大的鴻溝！2016年在美國佛羅里達州的奧蘭多，一名男子持槍闖入一間男同夜店殺害49人，成為當地有史以來最大規模的槍擊事件，然而在事件發生後，只有少數的教會在關鍵時刻向同志群體致意，顯示了在教會的許多地方，同志群體仍然是隱形的。美國神父詹姆士．馬丁(James Martin) 為此撰寫《在橋上，與你相遇》，期望促成雙向的對話，被稱為是最有爭議，也帶來希望的書。

詹姆士．馬丁是天主教耶穌會神父，同時是暢銷作家、梵蒂岡傳播秘書處顧問。多年來，他一路陪伴、輔導同志基督徒，也發現教會和同志團體之間，已經存在一道深不可測的鴻溝，促使他寫下這本書，懇請兩邊共同築一座橋，建立正向的溝通與互動。

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馬丁提到，2016年的夏天在佛羅里達州的奧蘭多，一名男子持槍闖入一家男同志常光顧的夜店，殺害了49個人，成為美國有史以來最大規模的槍擊事件，當時有數以百萬的人回應這個事件，包括他在內，很多人們哀悼並聲援LGBT 群體，然而他也發現，雖然有些教會領袖表達了哀痛及驚恐之情，但在超過250位主教當中，只有少數人用了「男同性戀者」或LGBT這些詞語。

他表示，在槍擊事件發生的數天內，有少數教會團體都強烈聲援同志群體或譴責恐同，「然而，更多的人保持沉默。」馬丁說，認為這個情況很值得深思，只有少數主教在這樣的關鍵時刻向同志群體致意（或甚至只是提到男同性戀者這個詞彙），「這顯示了在教會的許多地方，同志群體仍然是隱形的。即便是在這樣的悲劇中，這群體的成員仍被視若無睹。」

這個事件讓他認知到一件事，「若是教會的某部分在本質上被隔絕於其他部分之外，福音的工作便無法完成。在這兩個群體──同志群體與體制教會──之間，已經形成一道鴻溝，而為了消弭這巨大的隔離，我們需要築一座橋。」

出版社在介紹中提到，這本書不是要探究同性戀的對與錯，也不是要討論同婚恰當與否，而是如果想要在橋上相遇、和解與對話，雙方都需要妥協，這本書提出了妥協的方向和方法。馬丁神父鼓勵教會以教理中的三項德行「尊重、同情、體貼」來對待同志團體，而同志團體也能以這些美德來反省他們與教會的關係。

▲詹姆士．馬丁撰寫《在橋上，與你相遇》，企圖促成同志團體和教會的雙向對話，被稱為是最有爭議，也帶來希望的書。（圖／城邦文化提供）