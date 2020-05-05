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5成同志員工「擔心人際」不敢出櫃！企業僅1成提出性別友善政策

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▲▼5成同志員工「擔心人際」不敢出櫃！企業僅1成提出性別友善政策。（圖／台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台提供）

▲台灣同志諮詢熱線協會與婚姻平權大平台今（5）日舉行「同婚通過！同志員工敢出櫃嗎？」LGBTQ+職場現況調查結果發佈記者會。（圖／台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣同志諮詢熱線協會與婚姻平權大平台今（5）日舉行「同婚通過！同志員工敢出櫃嗎？」2020年台灣同志（LGBTQ+）職場現況調查結果發佈記者會，調查和4年前相比，「職場中有員工公開出櫃」比例有明顯增加，不過仍有近5成同志擔心影響人際關係而不敢出櫃，近4成則擔心影響升遷發展；另外僅1成企業對同志和性別友善提出明確的政策。

熱線及婚姻平權大平台於2019年共同成立「同志友善職場平等小組」，致力推動多元性別友善職場，本次調查於2020年一月在網路上進行，在43天內就收到2,121位同志的填答，其中也有781位填答者回答了開放式問題，在此調查的2121樣本量，預設最大變異情形，95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.1個百分點。

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▲▼5成同志員工「擔心人際」不敢出櫃！企業僅1成提出性別友善政策。（圖／台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台提供）

▲2020年台灣同志（LGBTQ+）職場現況調查。（圖／台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台提供）

熱線政策推廣部主任杜思誠表示，此調查中和2016年相比，有幾個顯著改變，其中填答者表示「自身職場中有公開出櫃的員工」之比例，有明顯增加，由27.3%增加至38.1。另外，4年前多數填答者表示，職場中同性與異性族群福利仍有許多不平等之處，「職場不友善同志」是最多人在意的議題。

同婚專法通過後，對同志員工來說，增加圈內社交的需求有顯著的成長，對社群的連結也有更高的期待。而在公司內部跟同事、主管的相處經驗，也較4年前更為正向，被關心感情生活、需要假裝為異性戀的狀況有明顯的變少。

據調查結果顯示，每10位填答者，就有1位在職場中完全沒有出櫃；而超過半數（55%）的填答者有向少部分同事出櫃；但像直屬主管、職務高於自己的人出櫃者低於3成。

▲▼5成同志員工「擔心人際」不敢出櫃！企業僅1成提出性別友善政策。（圖／台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台提供）

▲近5成同志員工「擔心人際」而不敢出櫃，近4成擔心影響升遷。（圖／台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台提供）

其中49.7%擔心出櫃後人際關係受到影響，38.2%擔心影響升遷，35%擔心被霸凌或遭到刁難。另外依據不同行業，出櫃的情況也有所不同，其中以行政人員、製造業出櫃經驗最少，而教育、金融、公務員認為出櫃是重要的，卻難以自在出櫃，必須隱藏同志身份。而餐飲、自由業、藝術產業，較能夠自在向同事出櫃。

▲▼5成同志員工「擔心人際」不敢出櫃！企業僅1成提出性別友善政策。（圖／台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台提供）

▲餐飲、自由業、藝術產業，較能夠自在向同事出櫃。（圖／台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台提供）

而在企業職場性別友善調查中，有53.1%的公司沒有任何性別友善措施或表達過同志友善的經驗，35.4%對內部或對外有表達過同志友善經驗，11.9%透過掛彩虹旗傳遞支持性別多元的訊息，而僅有10.8%的企業對同志和性別友善提出明確的政策。

▲▼5成同志員工「擔心人際」不敢出櫃！企業僅1成提出性別友善政策。（圖／台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台提供）

▲53.1%的公司沒有任何性別友善措施或表達過同志友善的經驗，僅有10.8%的企業對同志和性別友善提出明確的政策。（圖／台灣同志諮詢熱線協會、婚姻平權大平台提供）

邱羽凡表示，雖然數據結果相較於2016年有提升，但調查中的每一項，都是同志每一天的生活，台灣的法律有進步，但是同志人權在職場的處境可能沒有明顯的改善。而目前職場的情況看來並沒有修法的需求，不管是就業服務法或性別工作平等法，都有包含性傾向不受歧視的保障，但根據調查結果，「大家知道有法令、但並沒有真的落實，政府還有很大的努力空間。」

邱羽凡強調，性別工作平等法中也有規定雇主要防治性騷擾的發生，但目前相關的防治措施都還是針對「異性戀」，其實詢問員工「為什麼不穿裙裝？」、「為什麼還沒有結婚？」都可能構成冒犯性或敵意性的環境，這都是法律沒有具體落實的困境。

呂欣潔也表示，友善環境的營造，除了公司與雇主的努力外，也期待中央部會及地方勞動局處，能夠將多元性別友善職場議題納入勞動訓練課程，也建議政府可提供更多資源協助規模較小的公司。從此次調查可得知，身為公務人員的同志員工，出櫃比其他工作的同志員工更加困難，期待能由政府單位開始做起，提供更多元的性別平等教育訓練，看見同志員工對職場的貢獻，也能促成政府成為友善職場環境的最佳示範。

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