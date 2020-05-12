台南藍軍送蛋糕　幫第一線辛苦公所人員加油打氣

▲台南市議會國民黨團準備蜂蜜蛋糕，請全市37區區長帶回各區，讓備受委屈和壓力處理紓困的所有公所人員，一起分享蛋糕甜蜜蜜的滋味。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

防疫第一線所有公務員辛苦了！台南市議會國民黨團12日特別準備精美可口的蜂蜜蛋糕，幫公所人員加油打氣，請全市37區區長帶回各區，讓近來備受委屈和壓力處理紓困的所有公所人員，一起分享蛋糕甜蜜蜜的滋味，能量補充後繼續投入防疫紓困大戰。

國民黨團書記長王家貞，帶領黨團議員林燕祝、林美燕、李鎮國、蔡育輝、尤榮智、方一峰、李文俊、張世賢、蔡淑惠、曾培雅、盧崑福、許至椿、謝龍介、洪玉鳳、李中岑，一起跟辛苦的區公所人員致敬，黨團特別準備台南在地產業，精美的明新蜂蜜蛋糕幫公所人員加油打氣。

王家貞表示，民進黨紓困方案雜亂無章又無配套，中央大官隨口一說，隨便撒錢，公文卻沒送達地方政府，基層公務員一頭霧水，但民眾揮汗在酷熱豔陽天大排長龍急著等待紓困卻拿不到錢，民眾也不清楚情況，把心中的不滿情緒全發洩在公所前線員工身上，國民黨團看了相當不捨，民進黨中央無能，基層卻代為受過，黨團因此特別準備台南市知名的明新蜂蜜蛋糕，在今天市議會37區長備詢時送上這份暖心的禮物，請區長把國民黨團的肯定和加油打氣之意帶回基層公所，讓公所員工分享蛋糕的甜美滋味，有了充沛的元氣，繼續再投入辛苦的紓困作業，服務基層鄉親。

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