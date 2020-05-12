重申「千人重複領補助」真的不是刻意　林佳龍：要給他們修正機會

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情影響，各部會紛紛針對不同族群推出紓困方案，但近來發生不少「斜槓族」符合2個以上的方案，竟分頭「重複請領」。交通部長林佳龍今上午受訪時表示，重複申請的部分在資料勾稽的時候就會發現，有些還沒發放，已經發放的就會追回，也重申「有些人真的不是刻意要鑽漏洞」，並表示要給予他們修正機會。

針對紓困補助有發現民眾重複領取，林佳龍表示，確實有重複申辦紓困的項目，但有些還沒發放補助，重複申請可能主要是車行跟車主，同時都去辦理，但資訊勾稽時候就發現，他先前所說將近1000人，是相關部會勾稽資料時發現，如果已發現就不會發放，但已經發放的就會追回。

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▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

林佳龍強調，「有些人真的不是刻意要鑽漏洞重複申請」，因為交通部對計程車、遊覽車補貼是一個月領一萬，連續發三個月，但勞動部給自營業者的紓困補助是一次就發三萬。他說，有人認為一次拿三萬比較快，有些就認為一個月一次發放就好，不差這個時間，會發生這個況狀主要是因為滾動式修正紓困辦法，跟後來產生紓困措施有競合關係。

林佳龍說，有些人申請時資訊不充分，選了不是最有利項目來申請，我們也是要給予他們修正機會。

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