9千件紓困「中央退回新北審」？官員真相還原：衛福部做完大部分事情了





▲ 衛福部送回急難紓困案件。（圖／新北市社會局提供）

記者蔣婕妤／台北報導

新北市政府日前將收到的9千多件紓困申請案，趕在週五下班前突襲式送往中央衛福部審核，挨批甩鍋引發熱議。在引發輿論質疑後，新北市府後又稱要自己審，委由衛福部在11日下午將2大車的文件送回市府。針對「中央不審新北審」的說法，有知情官員相當不以為然，強調中央其實早就完成大多數作業，事實上，新北市府只需要進系統確認資料正確就能開始發錢。

地方縣市政府這次受理擴大紓困申請，六都中包含台北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市都是「地方收件建檔、可以馬上審就馬上撥款」，僅新北市還要再送衛生福利部審核。訊息一出新北市府挨轟是甩鍋，衛福部長陳時中11日受訪時表示，已與新北市長侯友宜通電話，雖然衛福部次長也表示資料已經建檔並且完成勞保與財稅調查，但新北市若要收回去做最後審核，中央一切配合。

對於中央不願審、新北自己審說法，知情官員表示，紓困金的申請到發放，其實最麻煩的就是第一步驟的資料建檔，以及第二步驟的收入、存款的資料勾稽，確認勞保和財稅資料等，第三步驟大多數個案回到地方縣市政府後，其實只要在系統內確認就可以發錢了，何來「退回地方」、「中央不審地方審」說法。

知情官員進一步指出，新北市府稱自己要審，要求衛福部把資料送回，不過，當中央要把資料送回時由於新北市府聲稱「沒車」，中央只好再派車幫忙把資料運回去，才有了兩大卡車運送資料的畫面，一度被媒體誤解成「中央退回、新北自己審」的情況。

對於新北市府種種做法，知情官員相當不以為然，認為侯友宜先是甩鍋，事後還要引導輿論攬功，根本是把衛福部員工當做新北的工讀生，「你不審沒關係 起碼要建檔吧！」相關爭議也引發網友熱議，有網友留言大酸，「侯收發」、「人民看得懂，陳時中部長老實人被欺負了」、「那些以為侯友宜是國民黨清流的人真的該多念點書」、「錢不是早就撥給地方了只要審核過就可以發了嗎？」