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陳時中在電話中告訴侯友宜這件事　新北同意中央送回9千件紓困申請案

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記者楊蕓／台北報導

擴大紓困因中央與地方前置作業溝通未明，新北市原先將9千多件急難紓困申請案送到衛福部審核，引發衛福部與新北市的「甩鍋大戰」，據透露，衛福部長陳時中在上週日（10日）親自和新北市長侯友宜通過電話後，侯友宜同意中央將9000多件申請案送回，而這通電話也是侯友宜在11日上午宣布新北會自行審查的關鍵因素。

▲▼新北市災害應變會議，侯友宜接受媒體訪問。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜12日受訪時表示，目前新北受理的共達22,266件，市長會扛起責任，讓基層從寬認定，快速發放。

對於跟陳時中的通話內容，侯友宜說，「部長把這個過程跟我講得很清楚，我才了解原來當時宣布的政策，跟部長後來說的當然有些落差」，也都沒有關係，只要大家能夠互相了解體會，大家都是為基層在做事，都沒有問題，所以我們跟部長兩個溝通，從以前到現在都是無礙。

侯友宜說，這個過程，陳時中也知道，因為剛上路很多準備來不及，而且這個政策當初推出來也滿倉促的，所以大家都要互相體諒包容，「我完全贊成，大家都是為基層的民眾，趕快發送這個紓困金給民眾，所以溝通上完全無礙，所以我們趕快把事做好。」

至於衛福部次長何啟功昨天在立法院答詢時，脫口說是蘇貞昌沒講清楚，侯友宜則強調，這事情都過了，衛福部也說得很清楚了，地方還是會負起所有責任，紓困盡快發送給需要的人，已經過了就往前看。

侯友宜12日上午主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情第56次應變會議」，針對被送回的申請案，侯友宜表示，還是會回到區公所承辦同仁處理，市長也會負起責任，採從寬認定，讓基層好做事。

新北市昨天已核發420件紓困金，侯友宜說，希望今天能發的比昨天還多，不過，昨天申請量6千多件，加上送回的9千多件，以及以往受理的總共達22,266件，這些都在審核，「希望今天能超過420件，但也不要因為從寬認定亂發，要有一定的標準審查。」

媒體詢問，昨天退回6千多件只有先建檔，但政院認為資料已經key完成，新北只要確認就能發錢不用再審，對此，侯友宜強調，Key資料只是最基本的，裡面要再審還有很多繁雜的過程，「我個人也曾在現場看實際操作，這還蠻繁瑣的，不是那麼容易理解，基層同仁很辛苦。」

針對此次紓困之亂因中央與地方前置作業溝通未明，侯友宜表示，剛開始很多整備沒有很充分，他完全可以理解，大家只要同心齊力，出發點都是好意，想為基層解決問題，過程難免因為準備不及，做起來問題會很多，這過程很快就會過了，好好做事最重要。

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