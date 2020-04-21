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2歲男童喝馬桶水慘遭凌虐餓死　兄妹拒認罪互推責...母：比較相信兒子

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▲▼21歲酒店林女未婚生子，將不到2歲男童關廁所餓死，被依遺棄致死罪起訴。（圖／記者孫于珊攝）

▲21歲酒店林女未婚生子後，涉與哥哥及男友將2歲兒子關廁所凌虐餓死。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

記者孫于珊／台北報導

一名林姓男子與妹妹及妹妹男友蕭男，住在同一個屋簷下期間，涉凌虐2歲男童（妹妹未婚生子），將男童關進廁所還不時毆打，食物也給的少之又少，致男童必須喝馬桶水解渴，最後骨瘦如柴活活餓死，但迄今3人皆否認犯行，甚至將罪責互相推皮球。台北地院21日下午傳喚在押的林男出庭，林男的律師仍做無罪答辯，強調妹妹及蕭男才是罪魁禍首！而林男母親受訪時也說，她比較相信兒子。

辯護律師表示，林男與妹妹同住期間，因第一次到台北，人生地不熟，沒朋友，也不知如何謀取工作賺錢，無經濟能力，後來因沒食物吃也沒錢的情況下，才離開回嘉義，但在台北的日子，林男已盡可能協助照顧男童，若林男自己有吃的或喝的，都會分享給男童，並沒有偷打男童或將男童關進廁所，況且林男有智能障礙，照顧孩子的能力及謀生能力都有限制。

律師還指出，除了同案被告（妹妹及蕭男）的陳述外，已沒其他證據證明林男的罪行，且林男搬走後1個月，男童才死亡，「林男哪有辦法再把男童關廁所？」反觀林女及蕭男才是致男童於死的人，他們是為了說謊才把責任全推給林男。

▲▼林女涉將2歲親生兒囚禁廁所，每天拿錢和男友蕭男到處玩樂，放任孩子活活餓死，2人被依遺棄致死罪起訴。（圖／翻攝臉書）

▲林男的律師做無罪答辯，強調男童是林男離開台北後1個月才死亡，指控林女（右）與蕭男（左）為了脫罪說謊。（圖／翻攝臉書）

由於林男國小、國中都有上過特殊技能班及特別輔導，但沒有去醫療機構，律師說，林男對於小孩照顧問題，及理解力、判斷、反應等均受限，因此向法院請求鑑定林男的智能，看是否有符合《刑法》的辨識能力減低或無辨識能力，同時聲請傳喚妹妹及男友2人以證人身分出庭，進行交互詰問；檢察官沒有意見；法官庭末諭知候核辦。

母親今也到庭看在押的兒子，並於庭外受訪表示，她比較相信兒子的說法，由於自己的弟弟癌症需要照顧，她必須工作無法休假，兒子也曾在家中獨自照顧男童1週都沒事，但最後實在是無力照料，才請剛好休假的兒子把男童帶到台北給女兒（孩子的親生母親林女）照顧，不料發生悲劇……。

起訴指出，林男與妹妹、蕭男3人涉虐待幼童，不但沒予以成長所需的營養，更將男童關在廁所內，還不時打罵洩憤。林男離開妹妹住所後，妹妹依舊與蕭男在外玩耍，直到2018年11月9日出遊返家時，才驚覺男童死在廁所，但她卻與蕭男逃離現場，最後才在酒店經紀人的勸說下報警。警方到場時，只見男童瘦成皮包骨、身邊都是排泄物，死狀相當悽慘；檢方依妨害幼童發育罪起訴林男，另以遺棄致死罪起訴妹妹、依幫助犯起訴蕭男。

▼林女涉將男童囚禁家中廁所，與男友外出遊樂。（圖／資料照／記者邱中岳翻攝）

▲▼生母將男童囚禁浴室，竟還牽手男友夾娃娃。（圖／記者邱中岳翻攝）

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