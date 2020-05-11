　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

立院初審通過！　15歲以下兒童身故可領61.5萬保險金

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

立法院財委會今（11）日初審通過保險法修正草案，增訂未滿15歲的未成年人身故，可限額給付喪葬費用，將以「遺產稅喪葬費用」扣除額的一半為限，也就是61.5萬元。

根據現行保險法第107條規定，未滿15歲的未成年人為被保險人的人壽保險契約，其死亡給付於被保險人滿15歲之日起發生效力。換句話說，15歲以下的被保險人死亡，保險公司可以不予理賠，僅退還已繳保費加計利息，或投資型保單退回帳戶價值。

不過，普悠瑪2018年翻車事故，造成18人罹難，其中有5名為未滿15歲以下的罹難者，依照規定，無法領取旅平險、意外險與壽險的身故保險金，因此立委劉權豪等18人提案，增訂保險法第107條規定，「不可抗力之因素，並經主管機關認定者應予以給付」。

財委會今天最後初審通過金管會版本，金管會表示，考量人壽保險是家庭經濟保障為目的，未滿15歲的未成年人並非家庭經濟支持者，若發生死亡事故，除喪葬費用需要外，尚無照顧遺族的需求，因此修改相關條文。

金管會建議修正明定，未滿15歲的未成年人為被保險人訂立的人壽保險契約，除喪葬費用的給付外，其餘死亡給付的約定於被保險人滿15歲時始生效力，以維護保險保障權益，並防範道德風險。

至於喪葬費用，金管會指出，保險金額參酌保險法第107條之1規定，以不超過遺產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費扣除額的一半為限，而「遺產稅喪葬費扣除額」會隨著物價而有所調整，以現行來說是123萬元，修法建議是扣除額的一半來給付喪葬費，也就是61.5萬元。

ET快訊
李毓芬母親節「牽小孩」被拍！彎腰蹦出「超巨北半球」激辣
40多歲男「無慢性病史」裝1個月葉克膜仍不治　妻也確診已出院
快訊／新冠肺炎再1人死亡！　案197多重器官衰竭不治
LIVE／再+0？疫情緩台大教授建議「再觀察1周」　指揮中心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

立院初審通過！　15歲以下兒童身故可領61.5萬保險金

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付喪葬費...上限61.5萬元！

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了！南山人壽：親子認知差異很大

全台近300萬位媽媽「同時兼顧家庭事業」！安聯調查：43%認為退休前要先準備2千萬

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

立院初審通過！　15歲以下兒童身故可領61.5萬保險金

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付喪葬費...上限61.5萬元！

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了！南山人壽：親子認知差異很大

全台近300萬位媽媽「同時兼顧家庭事業」！安聯調查：43%認為退休前要先準備2千萬

媒體企劃跨世代／新媒體企劃及策略班

Roy Kim被鄭俊英拖垮1年後　自願以「海軍陸戰隊」入伍！

打破偶像參賽紀錄！《蒙面歌王》6連勝「一開口就知是誰」

舒蘭爆13例聚集感染「緊急封城」　陸中央派專家督軍「進入戰時狀態」

【廣編】「國民學姊」王淨　為「大蘋果蘇打」獻聲

LIVE／避免紓困之亂　龔明鑫上火線公布製造業貸款申請

停紅燈重機可否鑽車縫？ 網喊：駕駛人心態較重要

中職／512護師節快樂！聯盟推防疫用球再度領先全球

國外病例想送台灣治療　張上淳揭無法獨善其身：需長久作戰靠疫苗

981線三鶯捷運先導公車試辦　議員蘇泓欽爭取延駛鳳鳴地區

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

保險熱門新聞

「媽媽最想要什麼禮物」98%子女都猜錯了

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付最高61.5萬元！

立院初審通過！未滿15歲身故可領61.5萬保險金

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

「保單死亡門檻」新制7月上路！保費將變貴最高30%

安聯調查：43%媽媽認為退休前要先準備2千萬

一張表懂車禍調解官要看的單據

疫情衝擊！產險業首季理賠逾3500萬

母親節為媽媽添保障　宏泰人壽：4大保單必備

三商美邦人壽：生活規劃同時　仍擁有壽險保障

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

15家產險申訴率　國泰拿最低

三商美邦人壽推健康險新品　針對肺炎彌補醫療住院缺口

儲蓄險保費變貴！死亡保障門檻明年7月上路

更多熱門

相關新聞

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

銀髮族買投資型保單要錄音錄影　金管會研議門檻降到65歲

銀髮族買投資型保單爭議事件頻傳，立委吳秉叡今（11）日表示，70歲以上長者購買投資型保單並不適合，是否要下修年齡門檻避免踩雷，金管會主委顧立雄對此指出，高齡者買投資型保單要錄音、錄影，正研議下修年齡門檻至65歲。

銀行紓困賺災難財？金管會擬手續費1萬為限

銀行紓困賺災難財？金管會擬手續費1萬為限

8大行庫營造520行情？金管會：並無所悉

8大行庫營造520行情？金管會：並無所悉

520還會看到你嗎？顧立雄這樣說

520還會看到你嗎？顧立雄這樣說

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付最高61.5萬元！

兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付最高61.5萬元！

關鍵字：

金管會保險兒童保單理賠喪葬身故死亡

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

酒店妹吹氣＋塞舔！下一秒…男業務耳膜「蕉皮式爆裂」醫秒傻

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面