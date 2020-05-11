立院初審通過！　15歲以下兒童身故可領61.5萬保險金

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

立法院財委會今（11）日初審通過保險法修正草案，增訂未滿15歲的未成年人身故，可限額給付喪葬費用，將以「遺產稅喪葬費用」扣除額的一半為限，也就是61.5萬元。

根據現行保險法第107條規定，未滿15歲的未成年人為被保險人的人壽保險契約，其死亡給付於被保險人滿15歲之日起發生效力。換句話說，15歲以下的被保險人死亡，保險公司可以不予理賠，僅退還已繳保費加計利息，或投資型保單退回帳戶價值。

不過，普悠瑪2018年翻車事故，造成18人罹難，其中有5名為未滿15歲以下的罹難者，依照規定，無法領取旅平險、意外險與壽險的身故保險金，因此立委劉權豪等18人提案，增訂保險法第107條規定，「不可抗力之因素，並經主管機關認定者應予以給付」。

財委會今天最後初審通過金管會版本，金管會表示，考量人壽保險是家庭經濟保障為目的，未滿15歲的未成年人並非家庭經濟支持者，若發生死亡事故，除喪葬費用需要外，尚無照顧遺族的需求，因此修改相關條文。

金管會建議修正明定，未滿15歲的未成年人為被保險人訂立的人壽保險契約，除喪葬費用的給付外，其餘死亡給付的約定於被保險人滿15歲時始生效力，以維護保險保障權益，並防範道德風險。

至於喪葬費用，金管會指出，保險金額參酌保險法第107條之1規定，以不超過遺產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費扣除額的一半為限，而「遺產稅喪葬費扣除額」會隨著物價而有所調整，以現行來說是123萬元，修法建議是扣除額的一半來給付喪葬費，也就是61.5萬元。