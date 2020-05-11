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兒童保單身故理賠喊修法　金管會擬採限額給付喪葬費

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▲▼金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

▲金管會。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

普悠瑪翻車事故後，外界關注「未成年保單」身故給付修法的問題，多位立委提案修法，若認定為不可抗力因素，開放15歲以下被保險人領取，而金管會研議初步採限額給付喪葬費用，也就是以61.5萬元內為限。

立法院財委會今天審查保險法修正草案，民進黨立委劉櫂豪等18人提案，針對2018年普悠瑪重大出軌事故造成18人罹難，其中有5名為15歲以下罹難兒童，根據保險法規定，為避免道德風險，而無法領取旅平險、意外險與壽險的身故保險金。

多位立委建議，金管會應研擬修改《保險法》107條，增訂「因不可抗力因素（如天災或重大交通事故），並經主管機關認定者，應與給付（壽險保險金）」。

根據保險法第107條規定，未滿15歲的未成年人為被保險人的人壽保險契約，其死亡給付於被保險人滿15歲之日起發生效力。換句話說，15歲以下的被保險人死亡，保險公司可以不予理賠，僅退還已繳保費加計利息，或投資型保單退回帳戶價值。

金管會認為，對於未滿15歲被保險人身故時，如因不可抗力的因素並經主管認定者仍應予給付，但所謂的「不可抗力」是指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況，該用語為一個不確定的法律概念。

金管會指出，若由主管機關認定事故發生原因是否屬不可抗因素，恐怕也會使未滿15歲被保險人身故時，家屬競相向主管機關申請認定。假使認定結果與家屬期待不符，容易衍生相關爭議，並無法完全發揮遏止道德風險的功能。

再者，若以道德危險管控方式，恐因上述情形發生，也就是認定問題，而使保險法第107條規定無法完全發揮其遏止道德危險的功能。

金管會建議，採「限制死亡保險金額」的方式開放給付，並以喪葬費用為限，作為修法方向。至喪葬費用部分，參酌現行保險法第107條之1規定，以不超過遺產及贈與稅法第17條有關遺產稅喪葬費扣除額的一半為限，也就是目前遺產稅喪葬費扣除額123萬元的一半，以61.5萬元內為限。

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