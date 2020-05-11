議員質詢虐童案反被社工「反咬」？！　林燕祝：社工修理議員之風不可長！

▲台南市議員林燕祝指控，部分社工遇到議員質詢，反過來指點另方提抗告，修理議員心態十分不可取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員林燕祝指出，虐童層出不窮，林燕祝等人輪番關注，要求台南市社會局善盡保護受虐個案，部分社工遇到議員質詢，反過來指點另方提抗告，修理議員心態十分不可取。

曾因緊盯虐童案要求釐清受虐經過，追蹤被安置進度，林燕祝在市議會質詢竟被指為違反個資法，還接獲函文要求說明，令林飽受委屈。林燕祝議員表示，既未讓當事人曝光，也未指明就讀單位，然而事後發現，竟然是有社工居間煽風點火，造成外界誤解，此對用心保障受虐者權益的民代真是情何以堪。

林燕祝表示，能體會社工業務量負荷太重情形，市府應研擬補足社工人力方案，而不是反過來修理議員。林燕祝舉上個月接受另件陳情個案，小孩身受多處傷勢，據了解，該名小朋友家長日前曾因傷害兒童罪一審被判6個月徒刑，可見問題嚴重程度，托育機構稽查和督導機構均需強化，她問社會局目前社工人力多少位？督導們是否據實向局長呈報，社會局長陳榮枝表示，立場中立公正立場，絕不允許社工有此錯誤做法，會深入了解處理，期能使社政工作落實。

托育機構監視設施存廢問題，林燕祝堅持設置監視器有其必要性，當發生羅生門事件時有助於還原真相，並予符合規定的托兒所保障，也給幼童及家長安心，民代為民發聲免去被扭曲。

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