驚險畫面曝！台中休旅車疑違規左轉　遭直行砂石車衝撞壓成廢鐵…2人輕重傷

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區12日中午發生一起交通事故，陳姓男子駕駛銀色三菱spacegear休旅車，疑未依規定左轉，與直行的砂石車發生碰撞，休旅車右側遭到猛烈撞擊當場翻覆，2車直至撞到分隔島才停下，分隔島路燈也被撞斷，而休旅車遭擠壓導致車身支離破碎、變形。車內的陳男及乘客黎女分別有擦挫傷、骨折等情形，警消獲報將2人送醫急救，砂石車駕駛無受傷未就醫，經酒測無酒精反應，詳細肇事原因及經過有待警方調查釐清。

▲休旅車右側遭到猛烈撞擊當場翻覆，車門凹陷、車頭毀損變形（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，陳姓男子（69歲）駕駛休旅車載著黎姓女子（38歲）沿國豐路二段外側車道，由西向東往豐勢路方向行駛，行駛至國豐路二段與豐科路口時，疑未依規定左轉，與對向直行的陳姓砂石車駕駛（35歲）發生碰撞。

▲休旅車疑未依規定左轉，與對向直行的砂石車發生碰撞。

畫面中，違規的休旅車遭砂石車從右側撞擊，休旅車當場翻覆，砂石車一路將休旅車推到約10公尺外的分隔島才停下，分隔島旁的路燈及交通號誌遭撞斷裂，猛烈撞擊力造成休旅車右側車門凹陷、車頭毀損變形。

消防人員到場以破壞器材將陳男及黎女從駕駛座、副駕拉出，2人雖意識清楚，但分別有輕重傷，經送往豐原醫院急救，院方診斷陳男有右大腿、臉部擦傷，左側前臂粉碎性骨折等情形，目前手術進行中；黎女右膝右手左足擦挫傷，頭皮血腫，仍在觀察中。雙方均無酒精反應，詳細肇事原因及經過，警正進一步調查釐清。

▲分隔島旁的路燈及交通號誌遭撞斷裂，猛烈撞擊力造成休旅車右側車門凹陷、車頭毀損變形。

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