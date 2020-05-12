台九丁線舊蘇花公路貨車卡溝...西瓜掉出來！警交管150分鐘

▲一輛北上的西瓜大貨車在舊蘇花公路車輪掉入水溝，警交管150分鐘助徒手搬運接駁西瓜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一輛北上的西瓜大貨車，12日行經台九丁線舊蘇花公路32.2公里彎處時，疑因閃車導致車輪掉入水溝，右後車輪爆胎、部分西瓜掉落水溝，因需徒手搬運接駁西瓜，蘇澳警方交管150分鐘助瓜解危。幸這場意外，無人受傷。

蘇澳分局武塔所於12日9時30分獲報，於台九丁線32.2公里北向處有車輛掉水溝，立即派遣武塔所警員劉鴻慶及陳信宏前往處理，到場時發見許姓駕駛的大貨車，載運西瓜沿台九丁線南向北行駛，行經台九丁線32.2公里處過彎時，疑因閃車致車輪掉入水溝，右後車輪爆胎、部分西瓜掉落水溝。

2名警員，立即管制車輛及擺放交通錐等警示標誌，並於事故現場兩端單線雙向管制車流，拖吊車於10時10分抵達現場，惟車上有載西瓜，無法直接拖吊，駕駛人偕同其同事徒手搬運西瓜，因數量多搬運耗時，期間警員在現場單線雙向管制車流，直至13時40分障礙排除，恢復雙向通行。

蘇澳分局提醒駕駛朋友，蘇花公路沿線山路蜿延，道路彎曲視線不良，雨天行駛時應加倍小心，以免發生交通事故，若是行車遇到任何困難，蘇澳波麗士都很樂意提供協助。

►美侖飯店下殺2700元！到花蓮看美景、逛東大門夜市 來場閨密小旅行

其他人也看了這些...

►快訊／男漂宜蘭市慶和橋下河面 警打撈上岸已溺斃

►涉偷保管箱2千多萬財物！黃嫌移送 受害人哭訴：死人、活人都會找你

►五結鄉農會保險箱遭竊逾千萬 疑「內鬼」黃姓技工落網！父親身分曝