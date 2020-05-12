台中「藝文紓困3+2」快速周到　盧秀燕：已有其他縣市前來借鏡

▲盧秀燕肯定文化局推動的藝文紓困計劃，並表示有其它縣市前來取經。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

新冠肺炎疫情衝擊藝文經濟，台中市政府文化局推出「藝文紓困3+2」，不但設置輔導平台、聘請專業輔導員協助申請文化部紓困補助，下半年更提供街頭藝人多達460場演出機會，協助藝文團隊度過疫情，市長盧秀燕12日在市政會議表示，她陸續接獲許多藝文團隊肯定市府藝文紓困措施快速、周到，績效有目共睹，已有其他縣市前來借鏡。

文化局長張大春在市政會議上報告「台中市文化設施及展演活動防疫作為」，為加強防疫，包括四大文化中心、纖維工藝博物館、圖書館等，都已採單一出入口管制、實名制、量體溫、戴口罩、定時消毒、自習室加大距離等措施，同時，室內活動改成戶外、或是線上方式舉辦。

盧秀燕指出，中央流行疫情指揮中心昨天表示疫情趨穩，提高室內餐飲活動人數上限至250人，市府將全面盤點各文化場館、圖書館、活動中心等，調整場地限制、座位安排等相關措施，同時製作簡單易懂的圖卡，透過各種管道讓民眾了解。

張大春表示，文化局因應疫情衝擊擬定「藝文紓困3+2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助演出辦理期限、補助款提早撥款，以及透過線上劇場、表演藝術徵件等計畫，並進一步聘請專業輔導員協助團隊申請中央及地方紓困方案，同時成立「台中市演藝團體大平台」官方line群組，即時提供紓困資訊。

此外，文化局下半年也推動「2020街頭藝術藝起加油計畫」，提供多達460場次演出機會，邀請在地街頭藝人在開放場所演出。

中市圖書館也推出「24小時不打烊還書箱」、「閱讀得來速」等，線上預約圖書增至6冊、電子書預約增至20冊，期刊雜誌、漫畫、視聽資料等借閱期延長至30天，6月底前更貼心祭出「逾期歸還不停權」、「預約未取不計次」，讓民眾安心閱讀。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來