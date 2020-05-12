國際護師節...護理師辛苦抗疫展笑顏：慶「零」為全球祈福　暖心影片惹哭網

地方中心／台東報導

新冠肺炎疫情讓全球第一線醫護人員都相當辛苦，而5月12日正好為國際護師節。對此台東縣的護理師們在辛苦防疫的同時，也拍攝了一段影片，對同屬第一線的防疫護理人員表達感謝。從影片中可見，第一線醫護人員們辛苦地工作著，但在休息時刻，他們仍是滿懷笑容的互相鼓勵、打氣，畫面令人相當動容。

影片中除了記錄護理師們平常的工作以外，也對同屬第一線防疫的護理人員表達感謝，大家一起守護台東，讓台東可以零確診、零隔離、零感染。一面對於現在還無法控制疫情的國家祈禱，祈禱心中有平安盼望，人類彼此扶持共度難關。

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▲第一線的護理師們相當辛苦。（圖／翻攝台東縣政府YouTube頻道，下同）

對此，台東縣長饒慶鈴表示，這一段期間，經常到處巡視台東的防疫工作，不斷跟中央保持溝通並為台東防疫資源的不足爭取支持。每一次親自到第一線慰勉防疫醫護人員時，看著他們長期的辛勞，無私的奉獻，心中總有著許多的不捨與無限的感恩。

此外，饒慶鈴也表示，當國內新冠疫情逐漸舒緩，零確診天數不斷累積，國人緊張情緒跟著緩和下來之時，她希望透過國際護師節這一天，向所有守護台灣及守護台東的護理人員表達最深的感恩。也藉著國際護師節前夕，邀請辛勞的護師們走出醫院，親近大自然，在清新的空氣及陽光下，盡情抒發長時間以來緊繃的情緒。

另外，這段影片除了表達勉勵、感謝以外，這群護理師們也在這一天對所有還深陷在抗疫的各國護理人員表達最高的敬意及誠心的祈禱。祈求疫情趕緊結束、全球不再有恐懼；祈禱人人心中有盼望、患難中可以彼此扶持；更願每個家庭都健康和樂，享有真正的平安。在象徵黎明的晨光及充滿希望的熱氣球前，這群護師們共同說出了她們的心願，她們願意效法南丁格爾「燃燒自己照亮別人」的精神，成為世界的守護天使及現代南丁格爾。

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