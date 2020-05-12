柯文哲任內劃278公里紅線　游淑慧批：比21條雪隧還長

▲機車停紅線。（圖／ETtoday東森新聞雲）

記者楊亞璇／台北報導

國民黨議員游淑慧12日在臉書發文指出，市長柯文哲上任至今，在台北市累積新劃設了278公里的紅線，這278公里長的紅線比21條雪山隧道還長，因為「好抓、好罰」，但真正的交通安全卻沒有改善，質疑交通安全「劃」錯重點。

游淑慧指出，市長柯文哲上任五年， 交通管理上有一個「愛劃」的特色，他愛畫白色停車格來收費，也愛畫紅色禁停線來開罰，上任五年到去年底以來，在台北市累積新劃設了270公里的紅線，今年1到3月又多了8公里。

游淑慧說，這278公里長的紅線是什麼概念？「比21條雪山隧道還長，比高鐵南港站到高鐵嘉義站的距離還長（約261公里），比環繞全台北市自行車道兩圈還長（一圈大約112公里）」。

游淑慧質疑，劃設那麼多紅線的結果就是一堆違停、一堆罰款，這五年多來， 光是紅線違停的罰款收入就高達19億8千萬，比這一次新冠疫情，市府針對防疫與紓困所追加的預算還高。可是劃了這麼多紅線，開出數十萬張紅線違停罰單，真的對交通安全就有幫助嗎？答案是不必然。

游淑慧提到，去年交通事故死亡人數高達83人，較兩年前爆增27％，而且造成死亡交通事故的前5大原因，並沒有紅線違停，那為什麼交通部門對於紅線違規停車取締這麼熱衷呢？原因很簡單，因為「好抓、好罰」，但真正的交通安全卻沒有改善，而交通意外死亡、受傷的人數也沒有下降。游淑慧批評，交通安全，「劃」錯重點了。

對此，北市交通管制工程處表示，因禁止臨時停車紅線劃設主要可分為配合消防救災需求、推動鄰里交通環境改善所設置之標線型人行道以及當地民意需求等3部分；道路的主要功能是供人、車通行而非供車輛停放，巷弄規劃禁止臨時停車紅線或黃線目的主要為整頓交通秩序，將道路空間作合理分配使用，提供民眾安全步行空間。

交工處說，除消防通道外，禁止臨時停紅線繪設係依據「道路交通管理處罰條例」第5條、「道路交通安全規則」第111條及「道路交通標誌標線號誌設置規則」第169條等規定劃設禁止臨時停車紅線，另非法定禁停路段劃設禁止臨時停車紅線管制措施，經綜合評估道路交通環境、當地需求及民意共識等因素再施作。



交工程處表示，劃設禁止臨時停車紅線短期雖會造成部分居民抱怨，但長期卻能改善巷弄消防救災安全及道路空間遭長期佔用等問題，確實改善道路交通秩序、順暢與安全，交工處將持續檢討道路標線劃設之妥適性。