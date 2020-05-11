嗆陳時中「關酒店也沒來稽查」　柯文哲酸：還在研究戴口罩怎麼喝酒

▲柯文哲出席「2020嘉義市日環食系列活動」記者會。（圖／記者張凱喨攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，對於酒店、舞廳是否解禁，中央授權地方決定，引發台北市長柯文哲與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中連日隔空交火！柯文哲11日受訪指出，這也是口水戰，他說沒辦法去酒店稽查，但是關的時候，他下這命令，「他也沒來稽查過啊」，他還說，還在研究戴口罩怎麼喝酒。

柯文哲先是批評中央「典型的不想負責任」，陳時中則反擊稱不可能一家一家去稽查，「我跟陳宗彥不可能每天都往酒店跑」。柯文哲11日出席台北市天文館活動時感嘆，「哎唷，我跟你講，這也口水戰」，他說沒辦法去酒店稽查，但是關的時候，他下這命令，「他也沒來稽查過啊」。

柯文哲強調，府內真的很認真在檢討，防疫新生活運動，若符合條件酒店就可以開放，實名制沒問題，戴口罩就有點困難，「戴口罩怎麼喝酒？還在研究，有沒有戴口罩可以喝酒的情形」；還有梅花座、加隔板還有社交距離，坦白講，台北市政府研究了兩天，還沒想出在這個條件下，酒店跟舞廳怎麼運作，所以還會繼續研究。

對於場館解禁，柯文哲說，分四階段現在能開放就先開放，如果不聚餐、50人以下的，場館先開放，至於酒廳跟舞廳問題，「唉，坦白講，怎麼運作，我真的還沒想出來」。

至於柯文哲稱若集中檢疫他是主張開放，但是黃珊珊說集中檢疫和酒店舞廳開放無關。對此，柯文哲說，「這其實我們是把球丟回去而已」，如果本土28天沒感染，其實我們現在都不用戴口罩了，如果邊境真的做得很好、管理得很好，全世界還有8萬5000例新感染case，坦白講，這的確是個大問題，台灣也不可能永遠鎖國，「我們終究會在這疫情陰影之下，還是要想一個如何跟疫情共存的生活方式」。

有媒體詢問，新北市長侯友宜提到完全理解柯文哲批中央不負責任，是否有被吃豆腐的感覺？柯文哲則表示，「不會啊 我也不曉得什麼意思？」他重申，公共場域包括親子館、老人共餐先解決，「酒店、舞廳恐怕真的，再給我們幾天時間想一想，我想這鬧下去中央最後還是要出面解決的」。

媒體也詢問同場出席活動的嘉義市長黃敏惠有何看法，柯文哲先是提醒，「台北的鯊魚跟你們嘉義的品種不一樣，你要小心」，逗得黃敏惠笑出來，黃敏惠強調，一直保持高度的防疫工作，其實地方政府真的很辛苦，「我們都是第一線面對民眾，但中央要我們做什麼，我們基本上非常配合」，尤其是防疫的工作，只要後續配套能做好，因為中央當初規定，「突然下來也沒問過我們」，但他們也完全配合。