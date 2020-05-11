　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嗆陳時中「關酒店也沒來稽查」　柯文哲酸：還在研究戴口罩怎麼喝酒

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲出席「2020嘉義市日環食系列活動」記者會。（圖／記者張凱喨攝）

▲柯文哲出席「2020嘉義市日環食系列活動」記者會。（圖／記者張凱喨攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，對於酒店、舞廳是否解禁，中央授權地方決定，引發台北市長柯文哲與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中連日隔空交火！柯文哲11日受訪指出，這也是口水戰，他說沒辦法去酒店稽查，但是關的時候，他下這命令，「他也沒來稽查過啊」，他還說，還在研究戴口罩怎麼喝酒。

柯文哲先是批評中央「典型的不想負責任」，陳時中則反擊稱不可能一家一家去稽查，「我跟陳宗彥不可能每天都往酒店跑」。柯文哲11日出席台北市天文館活動時感嘆，「哎唷，我跟你講，這也口水戰」，他說沒辦法去酒店稽查，但是關的時候，他下這命令，「他也沒來稽查過啊」。

柯文哲強調，府內真的很認真在檢討，防疫新生活運動，若符合條件酒店就可以開放，實名制沒問題，戴口罩就有點困難，「戴口罩怎麼喝酒？還在研究，有沒有戴口罩可以喝酒的情形」；還有梅花座、加隔板還有社交距離，坦白講，台北市政府研究了兩天，還沒想出在這個條件下，酒店跟舞廳怎麼運作，所以還會繼續研究。

對於場館解禁，柯文哲說，分四階段現在能開放就先開放，如果不聚餐、50人以下的，場館先開放，至於酒廳跟舞廳問題，「唉，坦白講，怎麼運作，我真的還沒想出來」。

至於柯文哲稱若集中檢疫他是主張開放，但是黃珊珊說集中檢疫和酒店舞廳開放無關。對此，柯文哲說，「這其實我們是把球丟回去而已」，如果本土28天沒感染，其實我們現在都不用戴口罩了，如果邊境真的做得很好、管理得很好，全世界還有8萬5000例新感染case，坦白講，這的確是個大問題，台灣也不可能永遠鎖國，「我們終究會在這疫情陰影之下，還是要想一個如何跟疫情共存的生活方式」。

有媒體詢問，新北市長侯友宜提到完全理解柯文哲批中央不負責任，是否有被吃豆腐的感覺？柯文哲則表示，「不會啊 我也不曉得什麼意思？」他重申，公共場域包括親子館、老人共餐先解決，「酒店、舞廳恐怕真的，再給我們幾天時間想一想，我想這鬧下去中央最後還是要出面解決的」。

媒體也詢問同場出席活動的嘉義市長黃敏惠有何看法，柯文哲先是提醒，「台北的鯊魚跟你們嘉義的品種不一樣，你要小心」，逗得黃敏惠笑出來，黃敏惠強調，一直保持高度的防疫工作，其實地方政府真的很辛苦，「我們都是第一線面對民眾，但中央要我們做什麼，我們基本上非常配合」，尤其是防疫的工作，只要後續配套能做好，因為中央當初規定，「突然下來也沒問過我們」，但他們也完全配合。

ET快訊
帶9男3女闖太魯閣！封閉秘境開洗頭趴　民宿老闆PO「宣傳照」
抖音女主播「死亡直播」驚悚畫面曝！精心打扮再見世界…夫目睹嚇
業務員台64線「時速141公里」狂飆！公司慘挨罰..背後原因
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

批最強業配王陳時中+0頻出花招　謝龍介開酸：指揮中心鬆了

罷韓樂觀嗎？柯文哲嘆了一口氣...說了12個字

朱立倫憂台灣疫苗明年底上市落後國際　「可能面臨鎖國困境」

嗆陳時中「關酒店也沒來稽查」　柯文哲酸：還在研究戴口罩怎麼喝酒

宜蘭人終於等到！藏壽司即將進駐新月廣場　看電影前先吃一頓

吳斯懷稱「南海從漢朝就是我們的」：外交部應安排總統視察宣示主權

婦聯會首度上街抗議　藍委聲援：政府應協助轉型而非消滅

LIVE／避免紓困之亂　龔明鑫上火線公布製造業貸款申請

520就職大典防疫優先！從簡、取消國宴　蔡英文做出承諾了

罷韓民調不樂觀！危機之際到高雄…江啟臣：韓國瑜政績可供檢驗

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

《夫婦的世界》金喜愛絕望尋死暖醫救人　兒子受委屈...反攻小三：我們上床了！

擁2億不動產、開名車也搶辦紓困金　老翁開賓士抵市公所：車向朋友借的

基地台遭抗議三大電信先斷訊　4000里民成原始人：安捏謀方便

「狂敲猛打」切母親節蛋糕像尋仇　秒變愚人節！網笑：不要玩媽媽

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

批最強業配王陳時中+0頻出花招　謝龍介開酸：指揮中心鬆了

罷韓樂觀嗎？柯文哲嘆了一口氣...說了12個字

朱立倫憂台灣疫苗明年底上市落後國際　「可能面臨鎖國困境」

嗆陳時中「關酒店也沒來稽查」　柯文哲酸：還在研究戴口罩怎麼喝酒

宜蘭人終於等到！藏壽司即將進駐新月廣場　看電影前先吃一頓

吳斯懷稱「南海從漢朝就是我們的」：外交部應安排總統視察宣示主權

婦聯會首度上街抗議　藍委聲援：政府應協助轉型而非消滅

LIVE／避免紓困之亂　龔明鑫上火線公布製造業貸款申請

520就職大典防疫優先！從簡、取消國宴　蔡英文做出承諾了

罷韓民調不樂觀！危機之際到高雄…江啟臣：韓國瑜政績可供檢驗

義大利開放參加喪禮、德國頻爆群聚感染！歐洲各國「解封現況」一次看

葡萄王4月營收年減11.77%　上海葡萄王月增29.41%漸回溫

「疫」起走出新冠肺炎　台東物產進軍信義區超市展售18天

金正恩又神隱！復出工廠剪綵後「消失10天」　經濟視察改派總理

將於520上市的SONY Xperia 10 II入手前必看八個特色

出國還無望！華航、長榮航空再延長改退票期限　最新規定出爐

陳時中投書韓媒：全球衛生安全不應有遺漏

竹市長青學苑空間大改造　成長輩最佳的休閒活動場域

中職／統一獅市民日暫無優惠　3千人且現場售票才開放

「這一生最愛的女人」王維中感性告白給母親驚喜

妻員工旅遊！「解放比基尼」美炸 他卻1打2怨念深...網：根本炫耀

政治熱門新聞

若罷韓成功…這招恐讓高雄都是代理市長

金正恩最猛火藥庫曝！專家秒想到台灣

陳柏惟回鄉催票！高雄街頭挺罷韓

教授課堂提「中華民國」　遭校方逼道歉

快訊／新北今發1萬紓困金　估420人可領

陳菊與他搭檔監院正副院長　卓榮泰接考試院副院長

她防疫聲量排第1　趙少康：奇怪…

罷韓是社會對立？　前高市府高員嗆爆

民眾非常不爽…韓國瑜批中央紓困混亂！

扁媽多次病危　阿扁憂：或許是最後一次

黃捷妹妹現身！網驚呼：是肌肉型的

藍民調逾5成挺罷韓　親韓人士曝「最後絕招」

紓困之亂　李豔秋指：「他」比較像行政院長是吧？

柯文哲酸：還在研究戴口罩怎麼喝酒

更多熱門

相關新聞

被問罷韓樂觀嗎？柯文哲回應

被問罷韓樂觀嗎？柯文哲回應

台灣民眾黨立委蔡壁如日前將戶籍遷至高雄，引來外界聯想。蔡壁如10日被問到罷韓成功是否會投入高雄市長補選？她表示投入機率不高，但高雄若需補選，民眾黨「大概不會缺席」。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲表11被問罷韓樂觀嗎？柯文哲急回應，「不知道、不想知道、也不用知道」。

陳時中談口罩出口解禁認壓力大

陳時中談口罩出口解禁認壓力大

重複領取補助誰追回？陳時中這樣說

重複領取補助誰追回？陳時中這樣說

國外病例想送台治療　張上淳揭無法獨善其身

國外病例想送台治療　張上淳揭無法獨善其身

案197不治...妻子案202「4/10解隔離」

案197不治...妻子案202「4/10解隔離」

關鍵字：

柯文哲陳時中酒店

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

坐不住解安全帶　5歲童國道遭拋飛

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

IKEA白肌妹不雅片瘋傳！旁邊小孩看傻

世衛稱WHA決議驅逐台灣代表　實情曝光

男友在門外…台中妹遭神棍性侵：拿出來了

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

加拿大向中國買口罩800萬片報廢　趕找台灣下1000萬片單

驚悚畫面曝！粉褲妹躺路中遭輾拖行「Y字形蜷曲成L」

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

周揚青屠豬18天親吐：很痛苦！羅志祥是最愛的一次

紀德艦「166秒衝刺片」外流　女兵虐戀下場超慘

即／大甲鎮瀾宮旁大火！烈焰吞噬「10攤↑小吃攤」

更多

最夯影音

更多
建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？

建國高架白車鬼切撞倒重機父子　正義哥長按57秒喇叭攔人：想跑？
郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

郭富城和近百名舞者戶外連唱1小時　《對你愛不完+Para Para Sakura》超級嗨

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

駕駛低血糖暈眩...車停路口不動 交警原想開單→超商買飲料救命

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

網紅「講台語學韓文」超6無違和　口音到位笑翻網：原來我也會說

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面