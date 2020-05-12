貨車上激戰！人夫喊「地點好安排」　她爽讚：好深、流好多好濕…正宮一見崩潰

▲黃姓人夫大搞外遇，還跟小三互傳鹹濕對話，正宮氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台南報導

黃姓人夫偷吃鄰居戴姓人妻，2人多次在外發生關係，且經常利用送貨空檔直接在貨車上親熱，偶而才會到摩鐵嘿咻，且完事後2人還經常互傳鹹濕對話，內容相當肉麻噁心，「中午有吃下面了，舒不舒服」，女方則回稱「很爽」、「流好多好濕」等。案經黃男妻子提告，台南高分院判黃男7個月徒刑、緩刑3年。

判決書指出，黃男因在紙箱製造工廠上班，需要外出送貨，而2人便經常利用送貨空檔在車上嘿咻，結束後還用LINE繼續回味偷情之事，但黃男始終否認犯行，還稱與戴女的對話僅是網路性愛聊天，現實中並沒有真的發生關係。

不過，法官事後勘驗對話紀錄，發現2人對話極為鹹濕，黃男傳訊，「跟沒感情的做，愛液不會流出來」，戴女則回應，「我們光隔空我就流出來了」、「老公謝謝你剛剛餵飽我」、「流了好多好濕」、「第二次很強，沒射出來」等，除此之外，還提到2人曾赴摩鐵激戰的情景，「剛剛你從背後抱著我我們在鏡子前我發現我們好搭噢」、「很想讓你再次高潮」、「從後面插一定會有高潮因為很深」等。

法官審理後認為，2人的對話內容對發生關係的過程描述極為詳細，甚至明確提及時間及地點，因此不採信黃男的「網路性愛」之說，但審酌黃男事後與妻子達成和解，依相姦罪判其7個月徒刑，得易科罰金21萬元，緩刑3年。全案可上訴。

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