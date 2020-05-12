不爽前夫到處播種…她「一剪了斷命根」下秒扔馬桶沖掉！遭判8年喊：判太重了

▲不爽前夫到處拈花惹草，黎女拿剪刀一把剪斷他命根，還扔到馬桶沖掉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／新竹報導

黎姓女子不滿陳姓前夫在外拈花惹草，先是色誘對方脫褲，假藉要與他來個最後的溫存，接著拿出長25CM的工業剪，一把剪掉對方下體、陰囊，並扔到馬桶沖掉，事後還激動怒嗆，「我得不到，別人也別想要得到！」被法官判刑8年，但她認為法官「判太重」提出上訴，高院12日辯論終結，結果將在29日宣判。

回顧案情，黎女因不滿陳男經常喝酒、賭博，成天在外花天酒地，還花錢玩女人，讓她氣得與對方離婚。雙方2019年7月22日協議離婚，但黎女仍心有不甘，認為自己浪費青春，決心報復。同月24日，黎女先是打電話給陳男，表示要與對方「做最後一次」，把人騙到房內脫褲後，拿出長25公分的工業剪，一把剪下陳男生殖器，接著扔進馬桶沖掉，甚至還拿鹽酸攻擊。

被剪掉生殖器的陳男當下痛得不斷大喊，接著忍著痛楚躲進廁所內報警「救命！殺人了！」警消人員趕到現場時，黎女情緒相當激動，表示「我殺人了，我要準備坐牢，我得不到，別人也別想要得到！」

新竹地院審理後，依傷害罪判黎女8年徒刑，但黎女認為，「判太重了」，於是提出上訴，請求減刑。不過，檢方則認為，黎女始終未獲得陳男原諒，也並未和解，法官判刑太輕，也提出上訴，高等法院12日辯論終結，判決結果也將在29日宣判。

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