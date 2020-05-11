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正宮見「女鞋+驗孕棒」心碎！小三「助攻」幫揭花心夫連環偷吃…他賠慘了

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▲▼驗孕棒出現兩條紅線，讓原PO難過想起往事。（圖／CFP）

▲人妻在丈夫車上搜得「女性球鞋、旅館住宿折價券、驗孕棒」，而小三又發現自己遭劈腿，主動向人妻聯絡，曝光整起花心行徑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名沈姓人妻指控林姓丈夫婚後3年就與多名女子有密切來往，起初決定原諒，沒想到丈夫竟不知道悔改，還在外養小三，甚至忘記毀滅證據被她抓包；不料，小三發現林男其實同時間還另養小四，因此主動向沈女聯絡，一起揭開林男的花心行徑。

判決指出，沈女於2012年與林男結婚，卻發現對方與多名女子曖昧，原諒後還不反省，在2019年6月間發現林男竟又偷吃！她在車上找到「女性球鞋、旅館住宿折價券、驗孕棒」，還透過行車記錄器發現林男與小三接吻、親熱行為。事隔3個月，小三因發現林男還另藏小四，氣得直接主動聯絡沈女，並且揭發林男與多人發生婚外情一事，主動提供相約至汽車旅館的對話紀錄。沈女認為，配偶權遭嚴重侵害，因此要求林男賠償40萬元。

林男辯稱，沈女個性驕縱強硬，兩人婚後不到1年就經常吵架，感情越來越淡薄，婚姻關係早已名存實亡，只是沈女不願離婚，且根本不過問他的感情生活，另外因為擔任送貨司機，月薪必須要償還車貸、繳房租，認為沈女求償金額過高，無能力負擔。

法官勘驗相關證據及說詞，認為沈女是「為維護婚姻」不過問林男交友狀況，因此不採信林男說詞，認定林男已嚴重侵害沈女配偶權，考量兩造身分地位、經濟狀況，判林男應賠30萬元為適當。

►拍照拍不完

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