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「我得了性病」30年婚外情悲劇1死1重傷　他跑到小王家喝農藥身亡

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「我得了性病」30年婚外情悲劇1死1重傷。（圖／翻攝《揚州廣電》）

▲老王被打到雙腿、右臂、肋骨多處骨折，差點就一命嗚呼。（圖／翻攝《揚州廣電》）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江蘇省揚州市高郵市三垛鎮米倉村發生一起因婚外情導致的悲劇，造成一死一重傷的慘痛後果。被戴綠帽的張姓男子翻牆進入了妻子婚外情對象家中，當場喝下一瓶農藥身亡。最終，兩家人經當地司法所和公安部門調解達成了一份諒解協議，互不追究。

《揚州廣電》報導，59歲的老王（化名）和李姓人妻婚外情長達30多年，鄰里街坊幾乎人盡皆知。老王的老伴說，她忍了30多年。

報導說，李女大老王6歲，兩人的家相隔不過百米，雙方一直維持著幾乎公開的不正當關係；最近3、5年，她還在老王手下幹活，也讓兩人有機會走得更近。家人也曾規勸過老王，但不被對方理睬。

▼59歲的老王和李姓人妻婚外情長達30多年。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市邱姓男子與盧姓女子發生婚外情，盧女去年懷孕生子，邱男遭盧女前夫提告妨害家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

老王介紹，幾月前，李女突然開口跟他要錢，「她得了性病，她老公說是我傳給她的，就不願意給她看醫生，我當時就借錢給他們看病了。」因有過婚外情關係，他給了對方人民幣8000元、約新台幣3.3萬元的醫藥費。

可事後老王發現李女並沒有得病，他氣不過，4月19日跑到對方家中要錢，沒想到遭到夫妻聯手毒打，致使雙腿、右臂、肋骨多處骨折，差點就一命嗚呼。

正因為礙於這層不光彩關係，老王被打後，家人希望能低調處理，與施暴者家屬協商解決問題。可誰也沒想到，就在老王住院後的第7天，李女的張姓丈夫趁無人翻牆進入老王家，喝下一瓶農藥當場身亡。

張男自殺身亡讓整個事情的處理更加棘手，最終，兩家人經當地司法所和公安部門調解達成了一份諒解協議，互不追究。

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