飲料店員工不看好滴妹！經驗分析：過高峰期仍要「每日300杯↑」才可能不倒

▲滴妹開手搖飲店「再睡5分鐘」。（圖／記者陳涵茵攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

YouTuber滴妹日前開設自己的手搖飲品牌「再睡5分鐘」，店面開在台北火車站補習街「南陽街」，似乎打算搶攻學生族的荷包。YouTuber跨界餐飲業，成功引起一陣話題，有人看好也有人唱衰，就有一名在飲料店工作過的網友留言，以自身經驗推估「如果高峰期過了，他還能每日300杯以上，才有可能不倒吧！」

這位網友在《Dcard》貼文「創業不是那麼簡單」，文中表示，「老實說她（滴妹）的店，茶葉既沒有產銷履歷，更沒有內用座位，價錢卻是高於市場行情價」，雖然的確有很多東區網美店更貴，但那些貴的大部分是在賣氣氛、打卡、內用，通常顧客也是一次性消費而已。

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▲滴妹飲料店開張狂吸粉。（圖／翻攝自IG／滴妹）

他觀察下來，認為滴妹的店很明顯純粹賣粉絲取向，他個人不太看好，「最主要原因，目標客群本身就訂錯了，開在南陽街，那裡的主力消費群就是高中生，一杯媲美便當價錢的飲料，又有多少高中生可以常常喝呢？」就算不求天天喝，至少也要周周喝，但同樣商圈中，競爭對手都是中低價位的飲料店，等風潮過去，有多少人能留下。

接著網友分享自己的經驗，「我也曾經在飲料店工作過，我當初的店不是在流行商圈，每天平均至少要賣出200杯才會回本（兩個正職、三個pt、材料費、水電費、店租、雜費）」，超過200杯之後的杯數，才開始賺店家最早投進的裝潢和器材成本，「更不用說她（滴妹）的地段租金一定更貴，如果高峰期過了她還能每日300杯以上，才有可能不倒吧（這還是樂觀估計）。」

本站11日報導《滴妹搶攻手搖飲「戰國區」 南陽街店租成本曝光》對照實價揭露，南陽街出現一筆店面租賃紀錄，3層樓建築、1樓約25.33坪店面，今年4月以12萬元出租，每坪租金4737元。再進一步比對謄本資料，其坪數也與滴妹租賃店面相互吻合，因此該揭露確定為滴妹最新開的飲料店店址。若含開店硬體設備及人事成本等，滴妹開店至少砸下200萬元成本。