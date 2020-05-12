校園配對爆賣個資！聊天男曝「官方給6選1」挑女大生　選好買LINE：花300元

▲原PO參加「校園邱比特」交友活動。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我被花300塊賣掉了！」一名女網友表示，她的室友上個月中看到一個「校園邱比特」的活動，就把消息告訴整個寢室，大家也興致勃勃地參加。填了一些對象理想條件、個人基本資料後，一個星期左右她就收到「恭喜您配對到某大學男同學」的email。跟對方聊天過程中，原PO意外得知，男方花了300塊買她的資料，讓她傻眼直呼「請問我是被賣個資了嗎？」

這位女網友11日在《Dcard》上匿名發文，說當時一群女生想說試試看、應該不會怎麼樣，就照著規則，先加入一個叫「台北夜生活」的LINE帳號，按下去就會一個「校園邱比特」的表單，「大概就是填一些對象身高、外貌上特殊要求，還有自己的基本資料」，最後在LINE上發一張自己的照片並等待配對。

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▲原PO和一位男同學成功配對，一問才知道對方用300元換得她的資料。（圖／翻攝自Dcard）

大約一星期後，她就收到校園邱比特寄信通知「恭喜您已配對到一位『XX大學』男同學！」並附上伴侶LINE ID、年齡和身高體重等資料。原PO於是加了對方的LINE，「我們蠻聊得來的 ，直到聊到了這個話題，一切才被揭發出來。」

只見她好奇問男方「到底是怎麼配對的？」對方才說「我是上禮拜突然有6個人可以選，然後我選完了之後，發現要花錢，但我還是花了，想說試試看。」看到這裡，原PO相當震驚，再反問「所以很貴嗎……」男方則曝光價格「300元」。

「是在哈囉，請問我是被賣個資了嗎？！怎麼有種自己在不知情的情況下被送進宮選秀，還被皇上翻了牌的無力感？」原PO說她知道當下氣得發抖，馬上聯絡法律系朋友，準備蒐證報網路警察。「隔了兩天，讓我抖得更厲害的來了」，因為活動頁面出現一個「挑選你心儀的男（女）神」，每個人下方還有「立刻搶購」的選項。

▲▼活動頁面還打出可以搶購男女神的資料。（圖／翻攝自Dcard）

「……什麼是立即搶購？當天結束的時候竟然還顯示搶購一空？」這樣的現象讓女網友相當反胃，「後來才發現，當初只要有參加這個『校園邱比特』的活動、填了個人資料的，現在應該個資都在網上被當商品販售挑選了吧，而主辦單位？躺著賺飽飽？」

原PO最後忍不住在留言處表示，「遊戲規則沒說會如此運用，大家的個資就直接運用販賣，還有女生也要付錢購買，上面網站的截圖有」、「看到自己跟室友的照片放在上面被挑選，心情真的很差，也覺得超級噁心」、「一開始我們沒有想太深入就給出資料，我們的確也有考慮不周的問題，但是個資直接被丟到平台上賣，跟當初說的系統幫我們配對的意思是不同的。」

看到貼文後，其他人也直呼誇張，「這主辦單位太噁了吧」、「這就是販賣個資吧！真是噁心」、「這是詐欺了吧」、「噁爆，這什麼後宮選秀程式啦！我們是人又不是動物，還要放在公共平台上任君挑選」、「他篩選配對那邊只寫『人工大量篩選』誰會想那麼多……這東西也太爛流程都沒好好告知使用者。」