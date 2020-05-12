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室友返鄉霸氣扛兩大包神秘物　南部網友哭喊：「小時候超愛　現在都買不到！」

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▲▼美研社,超商,伴手禮,返鄉,Dcard。（圖／業者提供）

▲室友返鄉要回南部卻提了兩大袋飲料，原來是家人指名要喝南部超商沒賣的「美研社」。（圖／翻攝自Dcard，下同）

消費中心／綜合報導

返鄉總習慣帶點伴手禮，但帶一大箱飲料回家可就不多見。日前有網友在《Dcard》PO出室友返鄉照，瀟灑背影除了背著行李外，兩手更吃力提著兩大袋飲料，好奇詢問才知道是南部家人指名要喝！

細問下才發現美研社只有北部超商才買得到，讓他好奇南部超商選擇是否較少？還是民眾口味不同出現的差異化，最後還提問：「好奇還有哪些飲料或甜點零食是北部有但南部沒有的？」

▲▼美研社,超商,伴手禮,返鄉,Dcard。（圖／業者提供）

短短文章幾天內吸引近200則回應，許多專業網友看標題直接點名美研社，表示飲料好喝但南部沒賣，「南部人都喝不到，幫QQ」。有人還誇張表示好久沒喝到，差點以為絕版了。還有義守大學的美眉趁機「抱怨」男友，回應每次撒嬌要男友幫忙搬一箱下南部都被白眼，無法實現在南部暢飲美研社的心願。

▲▼美研社,超商,伴手禮,返鄉,Dcard。（圖／業者提供）

有網友熱心回覆，美研社只有北部有賣，南部要喝只能請人代買下來，不然就是得向北部超商叫貨。還有人曬出自己搬美研社回南部的戰利照，自嘲搬一箱飲料回家常引人側目，但愛喝也沒辦法。就連在高鐵搭車都能捕獲民眾狂搬美研社回南部的經典鏡頭，重點是紙箱側邊已經開口笑，還是要大費周章運回南部，讓不少網友噴飯，南部人到底有多愛喝，「有需要特別扛一箱飲料南下嗎XD」。

一張室友返鄉照引發網路熱烈討論，釣出不少網友回憶，討論最多的還是南部網友敲碗，「何時才能喝到美研社？」也成為母親節期間另一個有趣的話題。

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