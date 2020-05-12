外帶麥當勞上貓空！一開「是隱藏版菜色」　真相曝光...網羨慕：傳說成真了

▲麥當勞示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前和朋友們到貓空遊玩，並外帶麥當勞上去吃，結果抵達目的地後才發現，麥香魚竟變成一盒炒飯，事後他們聯絡店家，解開這場烏龍，對於店家積極處理的態度也給予讚賞，「這服務我給滿分，也辛苦了這位外送員。」

網友在dcard發文說道，「昨天我哥跟他5個朋友要去貓空的一個茶坊喝茶聊天，途中想說買個麥當勞去上面吃，到了目的地以後，其中一位同學打開了他的麥香魚......。」

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那位同學對原PO哥哥抱怨，「欸你開車是不是開太快，我的漢堡怪怪的，好像糊掉了。」而哥哥轉頭一看也不敢相信，直呼「怎麼是炒飯！」

在一行人被戳笑的同時，聯絡麥當勞告知此事，後來客服請他們留下電話，並表示會有外送員將餐補送上去。當外送員抵達時，茶坊店員和客人都相當意外，一臉茫然地問，「為什麼可以外送到這裡？」而外送員則解釋，自己是來換餐的。

▲打開變成炒飯。（圖／翻攝自dcard）

當事人也留言表示，由於那時已凌晨2、3點，處在一個又餓又想睡覺的狀態，加上燈光昏暗，乍看才會以為是漢堡糊掉，「直到看見了紅蘿蔔絲，我才驚覺那是炒飯不是我的麥香魚阿！」

對此，網友們紛紛笑回，「快睡著，看到這篇笑到精神都來了」、「好特別的經驗哈哈」、「我相信去麥當勞買魯肉飯並不是傳說了」、「害我興奮了一下」、「好酷！我也想點到這種隱藏版麥當勞炒飯」、「麥當勞炒飯的解鎖必備條件點麥香魚」。