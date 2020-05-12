13國提案！譚德塞稱「無權邀台灣」　外交部證據打臉：要有領導人的擔當





▲譚德塞。（圖／路透社）

記者蔣婕妤／台北報導

台灣防疫成績獲國際肯定，目前已有13國提案邀請台灣參加世界衛生大會（WHA）。不過，世界衛生組織（WHO）11日稱秘書長譚德塞「無權發出邀請」，再度引發熱議。對此，外交部發言人歐江安12日受訪時強調，根據議事規則與慣例，「秘書長邀請」正是一種方式，打臉譚德塞「無權邀台灣」說法。

歐江安表示，根據外交部查詢的議事規則與慣例，要參加WHA有兩方式，一是大會決議，二是「秘書長邀請」。美國國務卿蓬佩奧指出，WHO秘書長有裁量權，同時，我國在2009年至2016年正是因為秘書長邀請才出席。

歐江安提到，台灣參與WHA期間做出很多具體貢獻，這次也獲得國際社會廣泛呼籲，WHO應秉持中立專業原則，正視兩岸互不隸屬事實，譚德塞應該有領導人的擔當，恢復邀請台灣參加WHA，不該居於少數國家的無理要求。

世界衛生組織（WHO）第73屆世界衛生大會（WHA）18日開議，距今僅剩一週，外交部表示，友邦和理念相近國家助我行動仍密集洽促WHO秘書處邀請台灣出席WHA，外交部對友邦及理念相近國家持續以不同方式力挺我案表示誠摯感謝。

目前，友邦提案等相關行動還在進行中，截至5月11日為止，已完成提案手續的13友邦為尼加拉瓜、聖露西亞、史瓦帝尼、馬紹爾群島、貝里斯、海地、帛琉、聖克里斯多福、諾魯、吐瓦魯、巴拉圭、宏都拉斯及瓜地馬拉，其餘友邦仍在辦理中。由於本年大會改採視訊方式進行，不會召開總務委員會，友我提案的後續處理方式尚待洽商確定，外交部將適時對外作較完整的說明。