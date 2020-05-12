與WHO秘簽備忘錄？　陸外交部正面回：這不是什麼秘密！





▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

針對我外交部長吳釗燮指控，中國大陸和世界衛生組織（WHO）簽有秘密備忘錄，以至台灣參與世界衛生大會（WHA）受到打壓。大陸外交部發言人趙立堅12日正面回應，稱備忘錄是在2005年簽署，且「這不是什麼秘密」，強調在「一個中國原則」下，台灣技術專家參加世衛組織技術活動是順暢的。

趙立堅今天下午主持大陸外交部例行記者會，他在面對媒體提問，2005年中國大陸和WHO是否簽署了一份秘密《諒解備忘錄》時，做出上述回應。

▲過往的世界衛生大會WHA在瑞士日內瓦聯合國歐洲總部召開。（圖／記者呂佳賢攝）

他首先說，「世界上只有一個中國，台灣地區是中國領土不可分割的一部分」，強調中國不需要和任何國際組織，通過簽署備忘錄把台灣歸於中國。

趙立堅接著說，其次，「關於中國大陸政府與世衛組織2005年簽署的諒解備忘錄，這不是什麼秘密。」建議你（指提問記者）上網看一下。

趙立堅說，依據相關備忘錄規定，在一個中國原則下，台灣技術專家參加世衛組織技術活動是順暢的，2019年到現在，已經有16批24人次台灣地區醫療衛生專家參與了世衛組織技術活動。「台灣當局當前再次就有關備忘錄『炒冷飯』，不過是其借疫情搞政治操弄的又一表現，也完全是徒勞的。」

據了解，WHA大會將於本月中旬召開，WHO官方也證實，已有13個國家提案邀請台灣參加，但因為會員國的意見不一致，所以秘書長譚德塞無權發出邀請。

▲台灣外交部長吳釗燮赴立法院進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

對於相關情況，吳釗燮昨天在立法院答詢時說，中國大陸和WHO之間有秘密備忘錄，在這個影響下，造成台灣在以觀察員身分參與WHA的過程中，受到壓迫。

我外交部發言人歐江安今天上午也在例行記者會上表示，該「秘密備忘錄」（MOU）並未公開。據了解，該備忘錄規定，台灣的醫療公衛專家若要參加WHO的技術會議及活動，必須在會議開始前5週，就向WHO提出申請，並轉中國大陸衛生部審核。

歐江安說，政府已多次公開表達台灣絕不承認、從不接受，也絕不執行中方與WHO所簽訂秘密備忘錄的嚴正立場。

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