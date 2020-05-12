日台交流協會轉發「阿滴英文」影片　力挺台灣參與WHA

▲日本台灣交流協會挺台以觀察員身分加入WHA。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

記者蘇晏男／台北報導

世界衛生大會（WHA）將於瑞士日內瓦時間18日以視訊會議登場，台灣防疫成果贏得多國肯定，目前美、日等8國及友邦發起連署提案，盼我國能以觀察員身分參與。日本台灣交流協會連兩日在臉書上雙語發文挺台，認為台灣不僅有眾多卓越的防疫經驗，亦為新冠病毒最前線共同作戰不可或缺的夥伴。

日台交協先是在11日下午轉發YouTube頻道「阿滴英文」日前一則「給世界衛生組織（WHO）的一封公開信」的影片，並寫道，為了防止疫情擴大，不應造成「地理上的空白」，國際社會的通力合作與共同努力非常重要，而日方堅信台灣參與WHA，可以從其卓越防疫成就中，學習到眾多在防止新冠病毒感染方面的經驗，「我國將持續大力支持台灣作為觀察員的身分參加WHA」。

日台交協12日下午於臉書再表示，在感染狀況監測、居家隔離，及口罩存量APP等防疫工作上，台灣取得顯著成果，不僅日本，世界各國的領導人也對台灣的應對深表讚賞，肯定台灣在國際衛生保健領域中的重要性。

日台交協強調，國際社會正在與新冠病毒奮戰中，台灣也是最前線共同作戰不可或缺的夥伴。

先前日本首像安倍晉三已表態支持台灣以觀察員身分參與WHA，而日本內閣官長菅義偉也曾表示，在處理國際衛生課題上，日方一直在WHO的場合上堅持主張不應有地理上的空白，基於這項觀點，日本一貫支持台灣以觀察員身分參與WHA。