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外交部確實有給帛琉844萬美元　真正用途曝光了！

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▲▼吳釗燮。（圖／記者周宸亘攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者周宸亘攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨立委洪孟楷11日引用帛琉媒體報導，追問外交部長吳釗燮是否協助帛方因應疫情提供844萬美元的消費券（stimulus check）。對此，外交部12日表示，經查這8筆款項，來自我國2016年至2019年各年度與帛國的雙邊合作計畫。

外交部表示，經查所稱我國與帛琉844萬美元的8筆款項，是來自我國2016年至2019年各年度與帛國的雙邊合作計畫，用於基礎建設、教育民生或農漁發展等，和本次防疫無直接相關，也絕對沒有消費券的性質。

外交部表示，在洪孟楷所引用的帛國媒體報導中，在各款照片下均已詳細說明所支應的計畫名稱與用途，例如各州道路工程、休閒公園設施、照明設備、醫院資訊系統、畜產水產計畫等。帛國向以Stimulus Grant稱呼我國的援助計畫，媒體報導也通常稱為stimulus check，但絕非洪孟楷在公開質詢時所說的消費券，稱這些公開的合作計畫為發放消費券為明顯錯誤。

外交部指出，自新冠肺炎疫情爆發以來，我國已積極依據友邦需求，提供防疫設備與物資，包括口罩、病毒檢測器、紅外線測溫儀、醫療呼吸器等，獲得各友邦的肯定與感謝。

外交部說，我國與友邦合作計畫，和澳洲、日本等援助國做法相同，一向本著透明、公開、有助友邦國計民生的原則進行，未來也將持續關切友邦的發展，與友邦政府密切進行雙邊合作計畫。

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