曖昧王TOP4！天秤「不懂拒絕」、射手「藏有最多備胎」

▲曖昧讓人受盡委屈，但有些人就是喜歡曖昧、享受曖昧。（圖／CFP）



生活中心／綜合報導

曖昧讓人受盡委屈，但有些人就是喜歡到處曖昧，讓人摸不清他到底是不是屬於我的，科技紫微網整理出「曖昧王」TOP4星座，快來看看要注意哪些星座！

射手座

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幽默風趣又追求自由的射手座，無論是單身還是有對象的狀態下，都不缺乏曖昧對象，因為搞曖昧對射手而言，已經是一種習慣，他們享受說不清、道不明的情感關係，因此即使有對象，還是會藏有很多備胎，使他們擁有超高優越感。

雙魚座

浪漫又感性的雙魚座，說話本來就很容易讓人誤會，他們也很喜歡充滿朦朧之美的情感關係，特別是在單身狀態時，喜歡不敢直說，不喜歡也不想拒絕，他們無辜的模樣使人心疼，而你也會不知不覺愛上這種曖昧不明的感覺。

天秤座

交際廣泛、朋友遍布天下的天秤座，喜歡的對象很多，就連自己可能也會分不清楚誰才是真愛，他們不想錯過任何一個可能的機會，因此會不斷的邊走邊看，即使有對象也會抱持騎驢找馬的心態。

巨蟹座

暖心又有愛心的巨蟹座，面對喜歡的人，會因為害怕被拒絕而不敢表白，只會默默付出，並在曖昧不明的關係中不斷試探對方的心意，不敢表白享受曖昧，讓他們一步步陷入一段又一段的曖昧之中。